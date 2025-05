Cinco décadas de espetáculos: Circo Teatro Biriba fará apresentação gratuita nesta quarta-feira em Brusque

O Circo Teatro Biriba realiza uma apresentação gratuita nesta quarta-feira, 28, em comemoração aos 55 anos de espetáculos em Brusque. O show começa às 20h30, com distribuição de cortesias entre 19h30 e 20h.

Na quinta-feira, 29, a apresentação será no mesmo horário, com distribuição de cortesias até as 20h. Neste dia, mulheres têm entrada gratuita. Os ingressos custam a partir de R$ 13.

Na sexta-feira, 30, haverá um espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos, com humor e descontração. No sábado, 31, também está programada uma apresentação.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do circo e custam a partir de R$ 13. O circo está localizado na rua Mathilde Hoffmann, no Centro.

O Circo Teatro Biriba

É difícil ser brusquense e nunca ter ouvido falar no Circo Teatro Biriba. Para muitos moradores da cidade, o nome remete a lembranças afetivas. O circo teatro nasceu no Meio-Oeste de Santa Catarina.

A essência do espetáculo permanece a mesma. Embora seja itinerante, a direção leva Brusque no coração há duas décadas, desde o início das temporadas na cidade. Camilla Passos, bisneta de Geraldo e filha de Adriana, é uma das herdeiras da tradição. Atualmente, 18 pessoas fazem o show acontecer. Entre os artistas principais estão César, Janaína, Adriana, Luan, Bazue, Paulo, Jonathan, Camilla, Luana e Letícia.

Paródias como Birita em As Branquelas e Birita em Round 6 são exemplos de atrações criadas constantemente. Outro destaque é Birita, o ganhador da Mega Sena, que coloca o divertido palhaço como um novo milionário. Essas criações fazem parte do legado do Circo Teatro Biriba.

Leia também:

1. Frente fria desta quarta-feira prepara Brusque para o frio mais forte do ano

2. Jovem tenta roubar homem com arma falsa, mas acaba detido por moradores, em Brusque

3. Vereador quer proibir que menores de idade frequentem tabacarias em Brusque

4. Um em cada 25 habitantes de Brusque convive com algum tipo de deficiência, aponta IBGE

5. Grupo de apoio a pais que perderam filhos completa dez anos de atuação em Brusque

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: