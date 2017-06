Cinco homens são flagrados extraindo palmito da floresta em Guabiruba

Um fiscal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) flagrou cinco homens extraindo palmito do Parque Nacional da Serra do Itajaí por volta de 16h desta terça-feira, 27.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DP) por crime ambiental, pois é proibido cortar palmito.

Segundo o registro na DP, os cinco admitiram que estavam cortando o palmito desde madrugada. Quando foram abordados, eles não ofereceram resistência.

A autoridade policial de plantão liberou os cinco, sob a condição de que compareçam na Vara do Juizado Especial, na Unifebe, no fim de julho, em data agendada.