Cinco homens são presos após furtarem clínica odontológica, no Centro de Brusque

A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de cinco homens, no fim da noite desta segunda-feira, 6, em frente à Quimisa, na rodovia Ivo Silveira. Eles foram até a clínica Conceito Odontologia, na rua João Bauer, no Centro de Brusque, onde estouraram a fechadura da porta principal para ter acesso ao local.

Os criminosos ainda cobriram o alarme com durex, na tentativa e não fazer barulho alto. Entretanto, o barulho da porta chamou a atenção de um vizinho, que gritou com os ladrões.

Os cinco homens que já estavam dentro do estabelecimento saíram correndo com uma televisão, da marca Philips, de 42 polegadas e fugiram em um veículo Gol, preto, de Gaspar.

O vizinho, imediatamente, acionou o Centro de Operações da PM (Copom) e as guarnições de serviço se deslocaram para as principais rotas de fuga da cidade. A viatura do subtenente Edenilson Ricardo de Souza foi em direção à rodovia Ivo Silveira e logo após a rotatória avistou o veículo.

Em frente à Quimisa foi possível a abordagem, onde os policiais encontraram dentro do carro cinco suspeitos e a televisão.

Os cinco foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e foram identificados como Pedro Robson Camargo, 21 anos, Ricardo Sagais, 20, Renato Antunes Machado, 30, Jhonathan Nosberto de Miranda, 20, e Fábio Ricardo da Silva, 36. Quatro deles já possuem passagens pela polícia.

O subtenente acredita que os cinco acusados possam ser os responsáveis por outros furtos que ocorreram na região nos últimos dias. A PM destaca mais uma vez a parceria com a comunidade, em que numa ação conjunta foi possível prender os criminosos.

Atualizada às 2h15

A delegado plantonista Ricardo Casarolli decidiu autuar os cinco envolvidos por furto qualificado e concurso de pessoas.