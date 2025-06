Cinco pessoas da mesma família sofrem acidente em Timbó e motorista morre

Cinco pessoas da mesma família sofreram um grave acidente na noite deste sábado, 14, na rodovia SC-110, que liga Timbó e Pomerode, no Médio Vale. Dois carros colidiram. O motorista do veículo em que estava a família morreu. O acidente ocorreu no perímetro de Timbó.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro das cinco vítimas ficaram presas às ferragens. A quinta, um menor de idade do sexo masculino, recebia atendimento pelo Samu fora do veículo quando os bombeiros chegaram.

Outros dois menores de idade apresentavam suspeita de fraturas e escoriações pelo corpo. Uma mulher estava com suspeita de pneumotórax e escoriações. Eles foram avaliados por médicos no local.

Ainda conforme os bombeiros, os ocupantes do outro veículo envolvido na colisão não foram localizados.

A dinâmica do acidente não havia sido divulgada pelas autoridades até o fechamento da matéria.