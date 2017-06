Cinco pessoas morrem carbonizadas em acidente na SC-451, em Curitibanos

Cinco pessoas morreram carbonizados e outras cinco ficaram feridas em acidente na SC-451, em Curitibanos, na Serra catarinense, por volta das 17h45 deste sábado, 3.

Um Fusca de Curitibanos bateu de frente com um Uno de Frei Rogério no quilômetro 11, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Os corpos não foram identificados até a publicação desta matéria. Os nomes dos feridos e a gravidade das lesões não foram divulgados.

Todos os mortos estavam no Fusca. Já os feridos viajaram no Uno e foram encaminhados ao hospital com vários ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.