Cinco pessoas são condenadas em júri popular pela morte de jovem em Brusque

Cinco pessoas foram condenadas, pelo júri popular de Brusque, por envolvimento no assassinato de Alessandro Santos Silva, de 18 anos. O julgamento, realizado na tarde de quarta-feira, 18, durou dezoito horas no Tribunal do Júri.

Os acusados, quatro homens e uma mulher, foram considerados culpados e receberam penas que variam de 25 a quase 36 anos de reclusão, todas a serem cumpridas em regime fechado. Todos os réus permanecem presos e não poderão recorrer em liberdade.

Os crimes imputados incluem homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe e de forma cruel.

Natural de Buerarema (BA), Alessandro morava no bairro Steffen, em Brusque. Seu corpo foi encontrado por um morador de Ilhota às margens do rio Itajaí-Mirim, na Estrada Geral Laranjeira, por volta das 16h do dia 12 de agosto de 2023, após a família registrar um boletim de ocorrência pelo seu desaparecimento.

Denúncia

Conforme a denúncia, a vítima foi agredida com extrema violência dentro de um apartamento anexo a uma tabacaria, jogada da escada, colocada no porta-malas de um veículo e, posteriormente, assassinada em local desconhecido.

O corpo foi encontrado dias depois, boiando no Rio Itajaí-Mirim, no município de Ilhota/SC. A motivação do crime foi a disputa entre facções criminosas rivais.