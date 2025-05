Cine Gracher de Brusque exibe Lilo & Stitch em sessão TEA neste sábado; saiba como acompanhar

O filme Lilo & Stitch terá uma exibição especial neste sábado, 31. O Cine Gracher do shopping transmite o filme em sessão TEA, para pessoas com transtorno do espectro autista. O ingresso para essa sessão, às 14h, custa R$ 15.

As sessões TEA são realizadas pela rede Cine Gracher sempre no último sábado de cada mês. Ela é aberta para toda a comunidade.

O diferencial da exibição TEA é: Iluminação levemente acesa; som mais baixo; mais liberdade para crianças na sala; um colaborador para acompanhar até o fim da sessão.

