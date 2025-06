Cine Gracher faz promoção para o Dia dos Namorados em Brusque

O Cine Gracher vai cobrar metade das entradas para todos os filmes nesta quinta-feira, 12, Dia dos Namorados, em Brusque.

Apesar da data especial para os casais, a promoção é válida para todos que forem ao cinema neste dia.

O Cine Gracher tem duas unidades em Brusque, no Shopping Gracher, no Centro, e na Havan. Confira a programação completa no site.

A promoção também é válida para as cidades de Arapongas (PR), Canela (RS), Indaial, Pato Branco (PR), Porto Belo, Porto União, Joaçaba e São Bento do Sul.