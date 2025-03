Cine Gracher oferece ingressos a R$ 11 neste fim de semana em comemoração ao Dia do Consumidor

Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Cine Gracher Cinemas oferece ingressos por R$ 11 entre a sexta-feira, 14, e o domingo, 16. A promoção é válida para qualquer filme, em qualquer horário.

A única exceção são as poltronas VIP. A promoção não é cumulativa com outras promoções. É possível garantir ingressos por meio do site do Cine Gracher e pelo aplicativo do cinema.

Confira a programação:

CINE GRACHER 1

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 15h30

FLOW

Dublado / 19h

CAPITÃO AMÉRICA – ADMIRÁVEL MUNDO NOVO

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente no dia 16)

CINE GRACHER 2

DEU PREGUIÇA

Dublado / 16h

O MACACO

Dublado / 18h45 e 21h

CINE GRACHER 3

MICKEY 17

Dublado / 15h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 6 e 9)

VITÓRIA

Nacional / 18h30 e 21h

CINE GRACHER HAVAN 1

SALA EM REFORMA

CINE GRACHER HAVAN 2

O HOMEM-CÃO

Dublado / 15h30

UMA ADVOGADA BRILHANTE

Nacional / 18h

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

FLOW

Dublado / 16h

CÓDIGO PRETO

Dublado / 18h15

Legendado / 18h15 (apenas nos dias 13 e 16)



BETTER MAN – A HISTÓRIA DE ROBBIE WILLIAMS

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 13, 16 e 19)

