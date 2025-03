Cine Gracher realiza sessão para autistas do filme Branca de Neve neste sábado

O Cine Gracher do shopping, em Brusque, exibirá o filme Branca de Neve em sessão TEA no sábado, 29, às 14h. A transmissão é destinada a pessoas com transtorno do espectro autista. O filme tem duração de 1h49.

O valor do ingresso é fixo e todos pagam meia-entrada (R$ 15). A sala de cinema é preparada para receber autistas, e inclui iluminação levemente acesa, som mais baixo, liberdade para crianças na sala e um colaborar para acompanhar a sessão até o final.

Programação, ingressos e mais informações estão em cinegracher.com.br ou podem ser adquiridas na bilheteria do cinema.

