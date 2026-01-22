O Senhor dos Anéis: trilogia retorna aos cinemas de Brusque no aniversário de 25 anos
Cinemas de Brusque divulgam programação da semana
A saga O Senhor dos Anéis volta às telonas dos cinemas de Brusque em sessões especiais e por tempo limitado, marcando os 25 anos do lançamento de A Sociedade do Anel.
As exibições acontecem entre 22 e 24 de janeiro, às 19h, no Cine Gracher da Havan. Um filme da trilogia é apresentado a cada dia, sempre nas versões estendidas.
No dia 22, o público poderá rever A Sociedade do Anel. No dia seguinte, 23, é a vez de As Duas Torres. Encerrando a programação, O Retorno do Rei chega aos cinemas em 24 de janeiro.
O longa conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme. Todas as sessões serão exibidas com legendas.
A história acompanha o hobbit Frodo (Elijah Wood) e seus companheiros na missão de impedir que o mal representado por Sauron (Sala Baker) domine a Terra Média. A trilogia é baseada na obra de J.R.R. Tolkien e dirigida por Peter Jackson.
Assista aos trailers
CINE GRACHER 1
ZOOTOPIA 2
Dublado: 16h
JUSTIÇA ARTIFICIAL
Dublado: 18h45 e 21h
Legendado: 21h (somente em 22, 25 e 28/01)
CINE GRACHER 2
ANACONDA
Dublado: 16h
BOB ESPONJA
Dublado: 18h
A EMPREGADA
Dublado: 20h30
Legendado: 20h30 (somente em 25/01)
CINE GRACHER 3
TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado: 16h
DAVI: NASCE UM REI
Dublado: 18h30
EXTERMÍNIO: O TEMPLO DOS OSSOS
Dublado: 21h
Legendado: 21h (somente em 25/01)
CINE GRACHER HAVAN 1
BOB ESPONJA 3D
Dublado: 15h (a partir de 25/01)
ZOOTOPIA 2
Dublado: 16h (até 24/01) e 17h20 (a partir de 25/01)
AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado: 20h (a partir de 25/01)
O SENHOR DOS ANÉIS: A SOCIEDADE DO ANEL
Legendado: 19h (somente em 22/01)
O SENHOR DOS ANÉIS: AS DUAS TORRES
Legendado: 19h (somente em 23/01)
O SENHOR DOS ANÉIS: O RETORNO DO REI
Legendado: 19h (somente em 24/01)
CINE GRACHER HAVAN 2
ZOOTOPIA 2
Dublado: 15h30
ANACONDA
Dublado: 18h
A EMPREGADA
Dublado: 20h30
CINE GRACHER HAVAN 3
MONARCAS: O CONTO DAS BORBOLETAS
Dublado: 16h
O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA
Dublado: 18h
MARTY SUPREME
Dublado: 20h30
Legendado: 20h30 (somente em 22, 25 e 28/01)