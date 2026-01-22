Ir para o conteúdo

O Senhor dos Anéis: trilogia retorna aos cinemas de Brusque no aniversário de 25 anos

Cinemas de Brusque divulgam programação da semana

Thiago Facchini
Foto: O Senhor dos Anéis/Reprodução

A saga O Senhor dos Anéis volta às telonas dos cinemas de Brusque em sessões especiais e por tempo limitado, marcando os 25 anos do lançamento de A Sociedade do Anel.

As exibições acontecem entre 22 e 24 de janeiro, às 19h, no Cine Gracher da Havan. Um filme da trilogia é apresentado a cada dia, sempre nas versões estendidas.

No dia 22, o público poderá rever A Sociedade do Anel. No dia seguinte, 23, é a vez de As Duas Torres. Encerrando a programação, O Retorno do Rei chega aos cinemas em 24 de janeiro.

O longa conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme. Todas as sessões serão exibidas com legendas.

A história acompanha o hobbit Frodo (Elijah Wood) e seus companheiros na missão de impedir que o mal representado por Sauron (Sala Baker) domine a Terra Média. A trilogia é baseada na obra de J.R.R. Tolkien e dirigida por Peter Jackson.

Assista aos trailers

CINE GRACHER 1

ZOOTOPIA 2
Dublado: 16h

JUSTIÇA ARTIFICIAL
Dublado: 18h45 e 21h
Legendado: 21h (somente em 22, 25 e 28/01)

CINE GRACHER 2

ANACONDA
Dublado: 16h

BOB ESPONJA
Dublado: 18h

A EMPREGADA
Dublado: 20h30
Legendado: 20h30 (somente em 25/01)

CINE GRACHER 3

TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Dublado: 16h

DAVI: NASCE UM REI
Dublado: 18h30

EXTERMÍNIO: O TEMPLO DOS OSSOS
Dublado: 21h
Legendado: 21h (somente em 25/01)

CINE GRACHER HAVAN 1

BOB ESPONJA 3D
Dublado: 15h (a partir de 25/01)

ZOOTOPIA 2
Dublado: 16h (até 24/01) e 17h20 (a partir de 25/01)

AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado: 20h (a partir de 25/01)

O SENHOR DOS ANÉIS: A SOCIEDADE DO ANEL
Legendado: 19h (somente em 22/01)

O SENHOR DOS ANÉIS: AS DUAS TORRES
Legendado: 19h (somente em 23/01)

O SENHOR DOS ANÉIS: O RETORNO DO REI
Legendado: 19h (somente em 24/01)

CINE GRACHER HAVAN 2 

ZOOTOPIA 2
Dublado: 15h30

ANACONDA
Dublado: 18h

A EMPREGADA
Dublado: 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3

MONARCAS: O CONTO DAS BORBOLETAS
Dublado: 16h

O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA
Dublado: 18h

MARTY SUPREME
Dublado: 20h30
Legendado: 20h30 (somente em 22, 25 e 28/01)