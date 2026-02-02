Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 no Cine Gracher, em Brusque

O Município/Arquivo pessoal

A partir de quinta-feira, 5, até a quarta-feira, 11, acontecerá a Semana do Cinema no Cine Gracher, com promoções válidas em todas as unidades da empresa, incluindo no Cine Gracher da Havan e Cine Gracher Shopping de Brusque.

Durante a Semana do Cinema, haverá valores promocionais para os ingressos. Para as sessões até às 16h59, o valor do ingresso será R$ 10, e para as sessões a partir das 17h, o valor será de R$ 12.

As promoções são válidas para todos os filmes, incluindo as dimensões 2D e 3D, porém, os valores não se aplicam ao filme Stray Kids: The dominATE Experience.

Os valores da promoção também não são aplicáveis para as poltronas VIP e não podem ser acumulados com outras promoções, pré-estreias, pré-vendas, shows ou eventos especiais.

Confira os filmes disponíveis em cartaz no site do Cine Gracher.