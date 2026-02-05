Socorro: filme que mistura comédia e terror chega aos cinemas de Brusque
Há sessões dubladas e legendas
Socorro, filme que mistura comédia, terror e suspense chega aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendas no Cine Gracher do shopping.
Em Socorro, Linda Liddle é uma profissional competente e dedicada que trabalha sob o comando de Bradley Preston, um chefe autoritário e marcado por atitudes machistas. A relação tensa entre os dois ganha contornos inesperados quando ambos se tornam os únicos sobreviventes de um acidente aéreo. Isolados em uma ilha deserta, eles precisam deixar de lado os conflitos do passado para tentar sobreviver em um ambiente hostil.
No entanto, a convivência forçada transforma antigas hierarquias e desencadeia uma disputa por controle e poder. À medida que aguardam por um possível resgate, a dinâmica entre Linda e Bradley se inverte, dando espaço a confrontos, alianças instáveis e reviravoltas que colocam os dois em uma verdadeira batalha pela liderança.
Confira o trailer:
CINE GRACHER 1
- SONG SUNG BLUE: UM SONHO A DOIS – Dublado: 15h30 / Legendado: 15h30 (somente nos dias 8 e 11/02)
- ZOOTOPIA 2 – Dublado: 18h30
- SOCORRO – Dublado: 21h / Legendado: 21h (somente no dia 8/02)
CINE GRACHER 2
- MONARCAS: O CONTO DAS BORBOLETAS – Dublado: 15h30
- BOB ESPONJA – Dublado: 17h30
- A EMPREGADA – Dublado: 20h / Legendado: 20h (somente nos dias 6, 8 e 10/02)
CINE GRACHER 3
- DESTRUIÇÃO FINAL 2 – Dublado: 16h30 e 21h / Legendado: 21h (somente nos dias 5, 8 e 11/02)
- O PRIMATA – Dublado: 19h
CINE GRACHER HAVAN 1
- O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA – Dublado: 14h
- AVATAR: FOGO E CINZAS 3D – Dublado: 16h
- STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE – Legendado: 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
- BOB ESPONJA – Dublado: 15h30
- ANACONDA – Dublado: 18h
- A EMPREGADA – Dublado: 20h30
CINE GRACHER HAVAN 3
- ZOOTOPIA 2 -Dublado: 16h
- DESCONTROLE – Dublado: 18h45 e 21h