A cidade de Brusque está sediando desde a sexta-feira, 15, a 2ª etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei, realizada no Clube Esportivo Guarani.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento, que prossegue neste sábado, 16, e será concluído no domingo, 17, reúne atletas de diversas cidades de Santa Catarina em disputas que prometem fortes emoções dentro e fora das quadras.

A competição é promovida pelo Clube Esportivo Guarani, com realização da Associação Brusquense de Futevôlei (ABF) e patrocínio de Havan, Komprão e Vanton.

Brusque em evidência

Com entrada gratuita, o torneio então oferece ao público a chance de acompanhar de perto partidas nas categorias Estreantes, Feminina, Master, Prata e Ouro.

A premiação, pois, totaliza R$ 16 mil, distribuídos entre as duplas vencedoras.

O torneio atraiu 100 duplas inscritas, confirmando a força da modalidade em solo catarinense e a capacidade de Brusque de se consolidar como palco para competições esportivas de grande porte.

Brusque em movimento

A intensa movimentação, já registrada na manhã deste sábado no Clube Guarani, então reforça o clima de entusiasmo que marca esta etapa.

Além da presença do público no local, o público também pode acompanhar as disputas em tempo real por meio da transmissão ao vivo no YouTube, o que amplia o alcance do evento para além das arquibancadas.

O Circuito segue até domingo, quando serão definidos os campeões da etapa, coroando um fim de semana de integração esportiva e celebração do futevôlei em Santa Catarina.

As fotos imperdíveis

Após os anúncios, no fim desta edição, uma galeria de fotos exclusiva revela a movimentação registrada na manhã deste sábado.

As imagens destacam o ambiente vibrante que tomou conta da sede da competição, traduzindo em cores e expressões a energia do torneio.

Galeria após o apoio comercial

Brusque vista neste sábado

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

