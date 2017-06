Circuito de Corridas Unimed Brusque tem data alterada

Apesar da melhora no tempo, a avenida Beira Rio ainda não está em condições de receber a Etapa Brusque do Circuito de Corridas Unimed, que seria realizado neste sábado, 10. Por isso, o evento foi transferido para o dia 9 de setembro.

A organização do Circuito de Corridas Unimed entrará em contato com todos os corredores inscritos e aqueles que não puderem participar na nova data, terão o reembolso do valor da inscrição.