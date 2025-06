“Circularam fotos minhas”: psicólogo relata tensão após ser confundido com profissional preso por abuso em Brusque

O jornal O Município conversou com o psicólogo Gabriel Saporito, que relata ter vivido momentos de tensão após a divulgação de fotos pessoais suas nas redes sociais, em decorrência da prisão do também psicólogo Guilherme Silveira, ocorrida na última sexta-feira, 30, em Brusque. Gabriel afirma que muitas pessoas confundiram os dois profissionais devido às iniciais idênticas de seus nomes.

Essas iniciais foram divulgadas pela Polícia Civil antes que o nome completo do profissional preso fosse revelado por O Município, que em nenhum momento publicou somente as iniciais do profissional detido.

Por meio de uma nota, Gabriel esclareceu que não tem qualquer relação com o caso recentemente noticiado, no qual Guilherme foi preso, suspeito de abuso contra uma criança em Brusque.

“A coincidência das iniciais gerou confusão pública e associações equivocadas em redes sociais e buscas online, fazendo com que eu começasse a receber mensagens que lhe causaram grande preocupação pessoal e profissional”.

No documento, Gabriel ressalta que os dois profissionais são distintos, sem qualquer vínculo entre si. Por fim, o profissional agradeceu ao jornal e também a todas as pessoas que, por meio das redes sociais, o ajudaram a compartilhar informações corretas e a evitar maiores prejuízos.

Leia um trecho da transcrição da manifestação de Gabriel feita em formato de vídeo:

“Eu vivi um dia de tensão, de angústia e de medo. As iniciais são as mesmas que as minhas, e, de forma automática, as pessoas começaram a procurar no Google, a associar nomes e levantar também suposições. Eu não sou apenas um nome na internet, eu sou um profissional que trilhou um caminho árduo. Trabalhei por anos na educação infantil, atendi crianças também no consultório, e hoje atuo com atendimentos domiciliares, com adolescentes, adultos e assim por diante, oferecendo um espaço de acolhimento, de escuta, de transformação. Ver meu nome ser colocado em dúvida, mesmo que indiretamente, foi como ver anos de sacrifícios e dedicação ameaçados em poucas horas. Ontem (sexta-feira), senti medo. Pensei até onde uma confusão de iniciais pode nos destruir. Mas gostaria de ressaltar também algo muito bonito que aconteceu: pessoas, pacientes, amigos, colegas, seguidores se posicionaram para me defender, compartilhar os meus esclarecimentos, confiar no meu caráter, no meu profissionalismo. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que me ajudaram. Nós, psicólogos, carregamos um compromisso ético profundo. Somos guardiões da confiança, da dignidade, da segurança daqueles que nos procuram. Repudiamos com veemência qualquer forma de abuso, qualquer violação à integridade humana, especialmente das crianças”.

Crime

Guilherme Silveira, que possui 29 anos, foi preso na sexta-feira, 30, suspeito de abusar de um menino de 8 anos durante consulta, em Brusque. O crime teria ocorrido em abril. Um mandado foi cumprido pela Polícia Civil.

A criança passou por exames na Polícia Científica. Foi constatada a presença de espermatozoides em uma das peças de roupa utilizadas pelo menino. Os pais denunciaram o caso à polícia.

A Polícia Civil considera que a atitude da mãe foi fundamental para as investigações, pois manteve diálogo aberto com o filho ao notar diferença no comportamento.

Durante as investigações, conforme a polícia, o suspeito se recusou a fornecer material biológico para confrontar com o exame. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa e no escritório do psicólogo.

Ele já havia sido denunciado em caso semelhante em 2022. A vítima, naquela ocasião, teria sido uma criança de 4 anos. A Justiça deferiu um mandado de prisão e o suspeito foi detido pela Polícia Civil nesta sexta.

Defesa do psicólogo

O jornal O Município foi, na sexta-feira, 30, até o consultório e tentou localizar a defesa do psicólogo. No entanto, o local estava fechado e não havia ninguém para repassar informações. O espaço está aberto para manifestação.

Leia mais sobre o assunto:

1. Psicólogo é preso suspeito de abusar de criança de 8 anos durante consulta, em Brusque

2. Diálogo entre mãe e filho ajudou a identificar abuso sexual de psicólogo em Brusque, diz polícia

3. Mulher que levou sobrinho para consultar relata momento em que psicólogo foi preso em Brusque: “Fiquei em choque”

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: