Classificação escapa por pouco

A queda do Brusque na Copa do Brasil para o Athletico deixou aquele sentimento de “poderia ter outro final”. Mas no fim, pesou a desatenção geral no começo da partida, as chances perdidas e as mudanças feitas no segundo tempo, quando o técnico Filipe Gouveia “queimou” as cinco trocas antes dos 25 minutos. No final, terminou a partida com queda de qualidade e dez atletas em campo.

O segundo tempo em Curitiba mostrou que o plantel tem suas limitações. A ausência de Mateus Pivô por 10 semanas fez com que o treinador tivesse que improvisar, e depois improvisar de novo com bola rolando. Apesar do time ter mostrado algumas coisas boas, como finalmente um jogo convincente de Paulinho Moccelin e Álvaro aparecendo um pouco mais (seu reserva, João Veras, perdeu uma grande chance no segundo tempo, coisa que um centroavante não pode fazer), chama a atenção que o técnico conseguiu até encontrar um time titular, mas sem um banco de reservas a altura.

Passada a Copa do Brasil, é hora de voltar para a Série C, onde o time faz boa campanha e vem de uma goleada surpreendente sobre a Ponte Preta. O São Bernardo é um time chato, com jogadores experientes, e vai ser pedreira. Agora, é ver como que o treinador vai driblar os desfalques e a semana turbulenta, com direito a treino cancelado por falta de pagamento para um jogador. O Brusque cria crise até quando não tem.

Sem treino

O plantel do Brusque deu uma prova de união, ao cancelar o treino de ontem em solidariedade ao atacante Rodrigo Pollero, que está com salário atrasado há alguns meses, enquanto os outros jogadores estão recebendo. A diretoria afirmou que há uma “pendência” com o uruguaio, sem dizer que tipo de pendência é. Isso é inaceitável. Muitas coisas sobre a implantação da SAF estão sem resposta, mas nem a nova gestão e muito menos a antiga se manifestam ou querem entrar em dividida. Várias fontes já nos confirmaram que o relacionamento SAF-Clube não é bom.

Respostas

Os conselheiros do Brusque, que aprovaram a venda da SAF por unanimidade, festa e salva de palmas, tem a obrigação de chamar os responsáveis para saber o que está acontecendo dentro dessa transição, que ainda não foi devidamente completada depois de quase quatro meses. Muita coisa precisa ser esclarecida e nada se ouve. Cadê os sócios nessa hora?