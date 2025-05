Cledson Kormann assume a Prefeitura de Guabiruba

Durante os próximos 10 dias, o vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann, estará à frente da administração municipal. A transmissão oficial de cargo ocorreu na tarde desta sexta-feira, 9 de maio, no gabinete do prefeito. Esta é a terceira vez que Cledson assume interinamente o comando do Poder Executivo.

O prefeito Valmir Zirke embarca neste final de semana para a Alemanha, onde participará de uma missão oficial na cidade coirmã Karlsdorf-Neuthard, em comemoração ao Jubileu de Ouro da cidade.

Além das celebrações, a comitiva formada por prefeitos da região irá cumprir uma extensa agenda voltada à inovação, intercâmbio cultural e práticas de sustentabilidade, promovendo o fortalecimento de laços internacionais e o desenvolvimento conjunto de iniciativas com foco no futuro.

Zirke tem retorno previsto para o dia 19 de maio. Durante sua ausência, Cledson Kormann segue à frente do Executivo municipal, dando continuidade às ações da Prefeitura de forma alinhada com os projetos e diretrizes previamente estabelecidos em conjunto com o prefeito.

