Cliente de Brusque é premiado na campanha Comércio Local é Legal; confira todos os vencedores

A campanha “Comércio Local é Legal”, organizada pela Fecomércio-SC em parceria com sindicatos empresariais de todo o estado, entre eles o Sindilojas Brusque, concluiu na segunda-feira, 15, a etapa de premiação iniciada em 16 de julho, no Dia do Comércio.

O sorteio dos prêmios foi realizado no encerramento da ação, e a lista dos contemplados foi divulgada oficialmente nesta terça-feira, 16, durante coletiva de imprensa na sede da Fecomércio-SC, em Florianópolis. Entre os ganhadores está Leni Araújo, de Brusque, que vai levar para casa uma televisão de 50 polegadas.

A iniciativa nasceu em Brusque, com o nome “Comércio Legal”, idealizada pelo Sindilojas, e ganhou força em todo o estado ao ser repaginada e ampliada pela Fecomércio-SC. O objetivo da campanha é valorizar o comércio local, incentivar as compras na cidade e reconhecer a importância do setor varejista para a economia.

O presidente do Sindilojas Brusque e vice-presidente do varejo da Fecomércio-SC, Marcelo Gevaerd, participou do evento de encerramento em Florianópolis e destacou a relevância da participação brusquense.

“Ficamos muito felizes que um cliente de Brusque tenha sido contemplado com uma TV no sorteio estadual da campanha Comércio Local é Legal. Foram quase mil lojas participantes em todo o estado e, na nossa região, tivemos 30 estabelecimentos aderindo à ação. Entre eles, a Ótica Brusquense, onde o cliente fez a compra e acabou sendo sorteado. Em breve faremos a entrega do prêmio”, diz.

“Estamos muito satisfeitos porque essa campanha reforça a valorização do comércio local. Quando você compra no comércio da sua cidade, do seu bairro, ajuda a fortalecer toda a cadeia econômica da região e de Santa Catarina. Agradecemos a todas as lojas que participaram e acreditaram na campanha. E comemoramos o fato de um dos nossos clientes ter sido contemplado com esse prêmio tão especial”, frisou.

Durante a solenidade de premiação, o presidente da Fecomércio-SC, Hélio Dagnoni, também reforçou a importância da iniciativa.

“A campanha demonstra o quanto o comércio catarinense é essencial para a economia e para a vida das cidades. Nosso propósito é incentivar o consumo local e fortalecer cada vez mais esse setor que gera empregos e oportunidades”.

A edição deste ano distribuiu prêmios como dois automóveis Renault Kwid, cinco motos Honda Biz e 18 televisores de 50 polegadas. A solenidade marcou o encerramento desta etapa de sorteios, mas a campanha segue como uma bandeira permanente da Fecomércio-SC e dos sindicatos filiados, especialmente do Sindilojas Brusque, reafirmando o compromisso com a valorização do comércio local.

Confira os ganhadores da campanha:

Ganhadores dos dois Renault Kwid

Gleise Gisele Figueiredo Pereira (Balneário Camboriú)

Isaura Zanini Mergen (Chapecó)

Ganhadores das cinco Honda Biz

Francieli Balestrin (Herval d’Oeste)

Antonio Márcio Trevisan (Arvoredo)

Anair Schmitt Perini (Blumenau)

Michele Beal (São Miguel do Oeste)

Jefferson Djonatan Santana (São Bento do Sul)

Ganhadores dos 18 televisores de 50 polegadas

Alisson Barbosa (Mafra)

Luciano Caramori (Joaçaba)

Edmara Vieira Fávaro (Florianópolis)

Leni Araújo (Brusque)

Gabriela Luísa Dallabrida (Blumenau)

Fernanda Maria Pereira Piccinin (Biguaçu)

Maria Aparecida Heinig (Blumenau)

Marco Alexandre Cordeiro (Balneário Camboriú)

Adriely Renata Rosa (Mafra)

Kalinka Tatiana da Silva (Balneário Camboriú)

Alex Pomerening (Curitibanos)

Orlando Ribeiro (Biguaçu)

Camila Amarilho Sagax (Florianópolis)

Ariosvaldo Jefferson da Silva Lopes (Canelinha)

Amazilda Viertel (Joinville)

Catharina Vitória Diniz Machado (Tubarão)

Mirian Chaves Balestrin (Fraiburgo)

Lucemar Gonçalves Vieira (Biguaçu)

