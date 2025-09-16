Cliente de Brusque é premiado na campanha Comércio Local é Legal; confira todos os vencedores
Lista foi divulgada nesta terça-feira
A campanha “Comércio Local é Legal”, organizada pela Fecomércio-SC em parceria com sindicatos empresariais de todo o estado, entre eles o Sindilojas Brusque, concluiu na segunda-feira, 15, a etapa de premiação iniciada em 16 de julho, no Dia do Comércio.
O sorteio dos prêmios foi realizado no encerramento da ação, e a lista dos contemplados foi divulgada oficialmente nesta terça-feira, 16, durante coletiva de imprensa na sede da Fecomércio-SC, em Florianópolis. Entre os ganhadores está Leni Araújo, de Brusque, que vai levar para casa uma televisão de 50 polegadas.
A iniciativa nasceu em Brusque, com o nome “Comércio Legal”, idealizada pelo Sindilojas, e ganhou força em todo o estado ao ser repaginada e ampliada pela Fecomércio-SC. O objetivo da campanha é valorizar o comércio local, incentivar as compras na cidade e reconhecer a importância do setor varejista para a economia.
O presidente do Sindilojas Brusque e vice-presidente do varejo da Fecomércio-SC, Marcelo Gevaerd, participou do evento de encerramento em Florianópolis e destacou a relevância da participação brusquense.
“Ficamos muito felizes que um cliente de Brusque tenha sido contemplado com uma TV no sorteio estadual da campanha Comércio Local é Legal. Foram quase mil lojas participantes em todo o estado e, na nossa região, tivemos 30 estabelecimentos aderindo à ação. Entre eles, a Ótica Brusquense, onde o cliente fez a compra e acabou sendo sorteado. Em breve faremos a entrega do prêmio”, diz.
“Estamos muito satisfeitos porque essa campanha reforça a valorização do comércio local. Quando você compra no comércio da sua cidade, do seu bairro, ajuda a fortalecer toda a cadeia econômica da região e de Santa Catarina. Agradecemos a todas as lojas que participaram e acreditaram na campanha. E comemoramos o fato de um dos nossos clientes ter sido contemplado com esse prêmio tão especial”, frisou.
Durante a solenidade de premiação, o presidente da Fecomércio-SC, Hélio Dagnoni, também reforçou a importância da iniciativa.
“A campanha demonstra o quanto o comércio catarinense é essencial para a economia e para a vida das cidades. Nosso propósito é incentivar o consumo local e fortalecer cada vez mais esse setor que gera empregos e oportunidades”.
A edição deste ano distribuiu prêmios como dois automóveis Renault Kwid, cinco motos Honda Biz e 18 televisores de 50 polegadas. A solenidade marcou o encerramento desta etapa de sorteios, mas a campanha segue como uma bandeira permanente da Fecomércio-SC e dos sindicatos filiados, especialmente do Sindilojas Brusque, reafirmando o compromisso com a valorização do comércio local.
