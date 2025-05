Clientes formam fila para comprar com desconto na Malossi Eletrodomésticos, em Brusque

Na manhã desta quarta-feira, 28, diversas clientes formaram fila na Malossi Eletrodomésticos, no Centro de Brusque, em busca de produtos com desconto. Toda a loja está com liquidação de 30% devido ao encerramento das atividades, previsto para julho.

Uma moradora foi pela primeira vez à loja nesta quarta. Ela conhecia o local apenas por meio de conhecidos. Outra mulher contou que já havia comprado na loja, mas nunca tinha presenciado uma promoção. Ela soube da liquidação por meio da filha, chegou ao local às 8h50 e conseguiu a última senha.

Outra cliente que esteve na loja foi Carla Kohler Moresco. Ela soube da promoção pelo jornal O Município e decidiu ir até o estabelecimento. Carla é cliente da Malossi Eletrodomésticos há 20 anos.

Segundo a gerência, a loja funciona das 8h às 18h com controle de entrada por meio de senhas. Em alguns momentos, seis clientes entram simultaneamente no local. A distribuição de senhas foi encerrada pela manhã e será retomada às 13h30.

