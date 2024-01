Neste sábado, 13, os municípios que integram a região de Brusque amanheceram sob um clima consideravelmente mais ameno, proporcionando um alívio em contraste ao abafamento que caracterizou as madrugadas ao longo desta semana prestes a encerrar.

Nas primeiras horas do dia, especialmente em locais de maior altitude, os termômetros registraram uma agradável marca de 16°C. (A lista completa das temperaturas mínimas será detalhada mais adiante).

No entanto, essa breve pausa no desconforto térmico parece estar com as horas contadas.

As temperaturas, a partir do domingo, 14, têm previsão de retornar aos patamares superiores a 30°C em muitas cidades do Vale do Itajaí.

A síntese apresentada anteriormente conta com o respaldo do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco informações abrangentes sobre o tema.

Acompanhe a seguir o boletim emitido pelo profissional. Nele, você ficará atualizado sobre a possibilidade de chuvas neste fim de semana para Brusque e região.

Sábado com clima ameno

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos nossa análise da previsão do tempo para este sábado. A influência da umidade marítima moldará as condições do clima tanto em Brusque quanto em toda a região.

Esse sistema ganha destaque devido ao seu potencial para trazer consigo uma cobertura densa de nuvens à faixa leste de Santa Catarina e estendendo-se até o Vale de Itajaí.

Essa condição deve limitar as aberturas prolongadas de sol e, como resultado, manter as temperaturas moderadas, provavelmente oscilando entre 26 a 29°C, ou seja, abaixo da marca dos 30°C.

O risco de chuva é bastante reduzido, e, se ocorrer, será em forma de garoa ou chuvisco isolado, de maneira pontual.

Em linhas gerais, o dia então promete condições relativamente favoráveis para atividades ao ar livre, quase que integralmente ao longo do período.

Clima de verão retorna

Ao nos aproximarmos do domingo, as projeções meteorológicas trazem excelentes notícias para os entusiastas do calor.

Os modelos de previsão indicam uma retomada das temperaturas, alcançando níveis superiores a 32/33ºC.

A influência do sistema de umidade proveniente do mar deve enfraquecer, possibilitando a presença mais prolongada do sol.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o dia se mostra altamente favorável, uma vez que o risco de chuva permanece consideravelmente baixo.

Não podemos descartar totalmente a possibilidade de pancadas típicas de verão, possivelmente desencadeadas pelo abafamento.

Em resumo, o domingo se configura como uma jornada propícia para desfrutar do calor e aproveitar momentos ao ar livre.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, pois, ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Tirivas em Presidente Nereu/Arquivo: Amilton e Margareti Petry >>

