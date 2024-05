A previsão meteorológica para esta terça-feira, 14, confirmou a chegada do clima de inverno antecipado, anunciado para Brusque.

*Veja a galeria de fotos no fim desta edição

Diante do céu pintado de tons acinzentados e temperaturas que se mantiveram abaixo dos 18°C durante todo o dia, a atmosfera refletia fielmente a transição para a estação mais fria do ano.

Além disso, a umidade vinda do mar em direção ao Vale do Itajaí potencializou alguns eventos de garoa ocasional, tornando o cenário invernal ainda mais evidente no município.

Vale ressaltar que, ao final desta edição, apresentaremos então uma galeria de imagens retratando de forma vívida esta condição climática.

Clima de inverno em números

Vamos mostrar a seguir as temperaturas máximas registradas no início da tarde desta terça-feira, não apenas em Brusque, mas em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os números demonstram que o clima de inverno se fez presente em cada local monitorado, conforme descrito na tabela anexa, evidenciando claramente essa situação.

O frio, portanto, se fez sentir de forma abrangente.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

Agora é o momento de apresentarmos aqueles que estão tornando possível a manutenção das atividades do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um dos nossos patrocinadores nos banners abaixo. Clique sobre eles e descubra os produtos e serviços que então oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Atração em miniatura: pôneis roubam a cena em cabanha de Guabiruba

2. Mães de Brusque: uma galeria de emoções clicada então no Parque Leopoldo Moritz

Clima de inverno chegando aos poucos

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou insights com nossa reportagem, espera-se que o clima de inverno se instale progressivamente em Brusque e região ao longo da segunda quinzena de maio.

O frio desta terça-feira não foi um evento isolado; foi, na verdade, o prelúdio de uma transição mais ampla, explica.

Embora possamos esperar um leve aquecimento durante as tardes entre quarta-feira, 15, e sexta-feira, 17, já é possível vislumbrar um novo episódio de frio previsto para o próximo fim de semana.

Scheuer também chama atenção para a chuva, então prevista para retornar à região de Brusque, especialmente a partir de sexta-feira.

Clima de inverno em fotos

Para encerrar nossa pauta de hoje com excelência, temos o prazer de apresentar uma seleção especial de imagens que capturam a essência do clima de inverno em Brusque nesta terça-feira.

Cada clique foi preparado com dedicação e carinho, pensando em você, nosso estimado leitor.

Confira a seguir esta estupenda galeria de fotografias que retrata a beleza única desta estação na cidade brusquense.

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK