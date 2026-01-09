Calor e instabilidade mantêm Brusque sob atenção no fim de semana
Meteorologista detalha a configuração atmosférica prevista até domingo
A combinação entre calor e instabilidade deve seguir influenciando as condições do tempo em Brusque ao longo do fim de semana.
Nesse contexto, as projeções mantêm a cidade sob atenção para pancadas de chuva típicas de verão, com possibilidade de episódios mais intensos em pontos isolados.
Em boletim divulgado, o meteorologista Leandro Puchalski detalha o cenário esperado entre esta sexta-feira, 9, e o domingo, 11, estendendo a análise para todo o Vale do Itajaí-Mirim.
A íntegra das informações fornecidas pelo profissional está disponível logo após o banner.
Calor e instabilidades
*Boletim: Leandro Puchalski >>
As condições do tempo previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim mantêm o padrão típico de verão ao longo do fim de semana.
Nesse contexto, o cenário esperado entre esta sexta-feira e o domingo promete favorecer as atividades externas, sobretudo no período da manhã, quando o sol tende a aparecer com maior frequência e, assim, elevar as temperaturas.
Com efeito, o calor sinaliza ser o principal fator para a formação de núcleos de instabilidade no decorrer das tardes, intervalo em que pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem ocorrer de forma isolada.
Dessa forma, determinados pontos tendem a registrar precipitação intensa em curto espaço de tempo, com risco de vento forte e granizo.
Entretanto, áreas próximas ficam sujeitas a atravessar o mesmo período sem impactos relevantes.
Calor em números
As projeções de temperatura indicam máximas acima dos 30°C, com valores que devem oscilar entre 32°C e 35°C.
Esse quadro reforça a influência do aquecimento dos termômetros como elemento determinante para a instabilidade atmosférica observada na região.
Chuvas e calor sob monitoramento
Por fim, cabe ressaltar que toda previsão do tempo está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.
O acompanhamento diário das projeções, portanto, mostra-se essencial diante das constantes atualizações apresentadas pelos simuladores climáticos.
*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski
O tempo na madrugada
A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.
As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK