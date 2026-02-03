Alagamento impede passagem de veículos na Travessa Dom Joaquim, em Brusque

Foto: Divulgação

Um alagamento impede a passagem de veículos na Travessa Dom Joaquim, em Brusque, na noite desta terça-feira, 3.

Uma foto que circula nas redes sociais mostra uma fila de carros formada atrás de um trecho da via tomado pela água.

A previsão do tempo para esta terça-feira apontava a atuação de um sistema de baixa pressão, com influência sobre boa parte do Sul do Brasil, especialmente na porção leste de Santa Catarina e do Paraná.

Com isso, temporais foram registrados com a chegada da noite. Já nesta quarta-feira, a previsão indica a possibilidade de pancadas de chuva com potencial para trovoadas, intercaladas por períodos de instabilidade e aberturas de sol.