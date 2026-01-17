Brusque abaixo dos 15°C: recuo do calor ganha data após temporais

O forte calor que predominou ao longo de boa parte da primeira quinzena de janeiro em Brusque e região, começa a sinalizar perda de força no decorrer desta segunda metade do mês.

A previsão indica que, a partir da próxima segunda-feira, 19, madrugadas mais amenas devem ser registradas no Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de marcas abaixo dos 15°C.

Antes disso, porém, este fim de semana sinaliza a manutenção das condições térmicas de abafamento, fator que tende a favorecer instabilidades atmosféricas.

Com efeito, as projeções indicam risco de trovoadas e ocorrência pontual de temporais na região.

O meteorologista Leandro Puchalski detalha, a seguir, os cenários previstos para os próximos dias.

Brusque neste fim de semana

Boletim: Leandro Puchalski

As condições atmosféricas, previstas para Brusque e região neste fim de semana, sinalizam continuidade do padrão observado nos últimos dias.

As temperaturas máximas podem ir além dos 30°C, variando conforme a cobertura de nuvens.

Maior nebulosidade tende a limitar os picos de aquecimento, enquanto aberturas de sol prometem reforçar o desconforto térmico, não descartando marcas entre 33°C e 35°C ao longo do Vale do Itajaí-Mirim.

O cenário de abafamento promete se manter e, nesse contexto, tende a intensificar a formação de trovoadas, sobretudo a partir do período da tarde.

Com efeito, há risco de temporais localizados tanto neste sábado quanto no domingo.

As condições atmosféricas, portanto, sinalizam maior estabilidade para atividades externas no turno da manhã, com possibilidade de instabilidade mais acentuada no decorrer das tardes.

Imagem então mostra Brusque começando a manhã deste sábado/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Recuo do calor em Brusque

Mudanças no padrão térmico começam a despontar nas projeções para a próxima semana.

A entrada de uma massa de ar relativamente mais frio deve provocar recuo das temperaturas, especialmente nas madrugadas.

Brusque e região podem amanhecer abaixo dos 18°C já na segunda-feira, com tendência de marcas noturnas inferiores a 15°C entre terça e quarta-feira.

Esse alívio térmico deve se refletir também nas tardes, com máximas previstas abaixo dos 30°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, o panorama indica redução do risco de trovoadas ao longo da próxima semana.

Entre segunda-feira e sexta-feira, a previsão sinaliza pouca chuva, restrita a eventos de fraca intensidade, caso ocorram.

Por outro lado, o sol promete aparecer entre nuvens, compondo um ambiente mais confortável em comparação aos últimos dias.

Considerações finais

Por fim, os dados apresentados neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

O monitoramento segue em andamento e o acompanhamento diário da previsão é essencial, visto que os cenários atmosféricos estão sujeitos a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta deste sábado se encerra com fotografias encaminhadas por leitores, que ilustram como o início da manhã se configurou em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry