Brusque ainda terá calor em janeiro? Meteorologista explica

Foto: Ciro Groh/O Município

O calor mais intenso segue sob trégua em Brusque, que registrou mais uma madrugada amena nesta quarta-feira, 21, com temperaturas abaixo de 17°C.

Foi o segundo amanhecer consecutivo nesse comportamento térmico, destoando do cenário esperado para a época do ano.

Para a sequência da semana, as temperaturas noturnas devem se manter nesse padrão, enquanto as tardes tendem a permanecer com termômetros abaixo de 30°C, sem indicar, portanto, retorno imediato do desconforto térmico característico do verão.

Diante desse cenário, cresce a expectativa sobre o retorno do clima típico da estação nos últimos dez dias de janeiro.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhando a projeção do tempo para Brusque e região até o fim do mês.

A análise contempla também a tendência de precipitações no período. Confira os detalhes a seguir.

Brusque até sábado

Boletim: Piter Scheuer

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos sinalizam que Brusque e região devem seguir sem calor intenso entre esta quarta-feira e a sexta-feira.

Nesse intervalo, as tardes tendem a permanecer com máximas abaixo dos 30°C, enquanto as madrugadas devem registrar valores amenos, situados entre 15°C e 18°C.

Em áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim, as mínimas noturnas podem, inclusive, se manter em patamares inferiores, reforçando a sequência de dias com temperaturas moderadas.

Quanto ao regime de chuvas, a tendência aponta para acumulados limitados na região brusquense.

Ainda assim, a umidade proveniente do oceano indica variação de nebulosidade, o que pode, eventualmente, favorecer episódios de precipitação fraca e localizada.

Apesar dessa possibilidade, o cenário geral indica baixa instabilidade e ausência de volumes significativos até o fim da semana.

Imagem então mostra Brusque nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Retorno do calor a Brusque

A partir do sábado, contudo, as projeções apontam para o retorno de um calor mais expressivo ao Vale do Itajaí-Mirim.

Caso a tendência se confirme, as temperaturas máximas das tardes devem superar os 30°C, quadro que promete se estender até o encerramento do mês.

Embora os modelos não indiquem extremos rigorosos, há potencial para picos próximos de 33°C em Brusque e região.

No que se refere às precipitações, os prognósticos sinalizam a manutenção de acumulados limitados, configurando uma anomalia pluviométrica negativa.

Isso não significa ausência completa de chuva, mas sim registros esparsos e pouco relevantes em termos de volumes totais.

Considerações finais

Por fim, o boletim destaca que Brusque e região devem atravessar os últimos dias de janeiro sob um cenário inicial de temperaturas amenas.

Na sequência, o período tende a ser marcado por calor mais consistente, porém sem indicativos de extremos severos, além de precipitações reduzidas, mantendo o padrão de baixa instabilidade na região.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta desta quarta-feira se encerra com imagens enviadas por leitores, retratando como a manhã começou em diferentes áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

As fotos ajudam a visualizar o quadro atmosférico observado nas primeiras horas do dia. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry