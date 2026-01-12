Brusque está em estado de atenção para temporais durante esta segunda-feira

Ciro Groh/Arquivo O Município

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um mapa com as regiões onde há maior e menor preocupação para temporais com chuva entre esta segunda-feira, 12, e terça-feira, 13. Brusque está em estado de atenção.

Boa parte do Litoral Norte, do Baixo Vale do Itajaí e do Médio Vale do Itajaí permanece em atenção para temporais durante a tarde e a noite desta segunda-feira, 12.

Na terça-feira, essas regiões passam para o estado de observação, com menor preocupação em relação aos temporais.

Mesmo com as instabilidades se afastando em direção ao alto-mar, ainda há variação de chuva e nebulosidade a qualquer momento do dia na região. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas a alagamentos, queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica e destelhamentos.