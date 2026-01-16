Frente fria no radar eleva a atenção para Brusque no fim de semana

Brusque e região iniciam o fim de semana diante da previsão indicando a aproximação de uma frente fria, que deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre esta sexta-feira, 16, e o decorrer do sábado, 17.

Apesar de sua presença, as expectativas apontam para a manutenção do padrão atmosférico até então observado, com calor persistente e instabilidades típicas de verão.

Nesse contexto, a atuação do sistema frontal deve servir como fator de reforço, sinalizando aumento no risco de temporais, sobretudo entre a tarde e a noite.

Os detalhes acerca desta síntese constam no boletim mais recente divulgado pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho. A íntegra da nota pode ser conferida na sequência desta edição.

Brusque no fim de semana

Boletim: Climaterra

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para o fim de semana, devem considerar a manutenção do padrão típico de verão, com o calor permanecendo como protagonista das condições atmosféricas.

Nesse contexto, as práticas ao ar livre tendem a ser mais favoráveis no período da manhã, embora a possibilidade de ocorrência de chuva isolada permaneça indicada pelos modelos em áreas específicas da região.

A probabilidade maior, contudo, sinaliza para a intensificação de instabilidades entre a tarde e a noite.

Frente fria em Brusque

Com efeito, os modelos meteorológicos indicam a aproximação de uma frente fria, cuja atuação promete intensificar o risco de temporais, sobretudo entre esta sexta-feira e o domingo.

Esse sistema frontal deve elevar o estado de atenção para transtornos pontuais, ainda que os eventos mais severos, caso venham a ocorrer, não atinjam todas as áreas de maneira uniforme.

Alguns pontos podem registrar episódios mais fortes, enquanto localidades próximas ficam sujeitas a atravessar o período sem impactos significativos.

Nesse cenário, a frente fria tende a desempenhar o papel de reforço das instabilidades, ampliando a abrangência das chuvas e o risco de trovoadas mais severas.

Imagem então mostra o céu de Brusque observado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque segue com calor

Quanto às temperaturas, os termômetros prometem seguir com máximas acima dos 30 °C, não descartando picos próximos de 35°C entre esta sexta-feira e o domingo em áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

O alívio mais consistente do calor deve ser sentido apenas a partir da próxima semana, quadro que ainda requer acompanhamento.

Monitoramento constante

Por fim, a recomendação é manter atenção diária às atualizações da previsão, uma vez que os modelos estão sujeitos a ajustes conforme novos dados são incorporados.

Nesse sentido, o nosso monitoramento constante segue como instrumento essencial para informar a população e orientar o planejamento adequado.

Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

As informações a seguir concentram-se na madrugada desta sexta-feira, com destaque para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela apresenta as temperaturas mínimas registradas nas primeiras horas do dia, destacadas em vermelho.

A apuração também indica ausência de chuva no período entre meia-noite e o início da manhã, conforme sinalizado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta sexta-feira se encerra com uma seleção de imagens enviadas por leitores, destacando como a manhã começou em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros reforçam o panorama descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry