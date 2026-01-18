Brusque terá alívio no calor: entenda a mudança após o domingo

Este domingo, 18, em Brusque deve manter o calor e o risco de instabilidades, com possibilidade de trovoadas concentradas entre a tarde e a noite.

As temperaturas, por sua vez, seguem elevadas, com picos prometendo superar os 30°C, prolongando o desconforto térmico observado nos últimos dias em toda a região.

Contudo, a partir da próxima semana, os modelos atmosféricos passam a sinalizar uma mudança no padrão do tempo, com tendência de redução das temperaturas.

O novo cenário deve favorecer madrugadas mais amenas e interferir também no comportamento térmico das tardes.

O meteorologista Piter Scheuer detalha, a seguir, como essa transição deve se estabelecer em Brusque e no Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque neste domingo

Boletim: Piter Scheuer

O cenário atmosférico previsto para este domingo em Brusque e região tende a manter o calor, aliado ao risco de instabilidades.

Há indicativo para ocorrência de trovoadas localizadas, sobretudo entre a tarde e a noite, com potencial para episódios pontualmente mais intensos.

Nesse contexto, as temperaturas devem novamente ultrapassar os 30°C, prolongando o desconforto térmico registrado nos últimos dias em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Calor diminui em Brusque

Com efeito, os modelos meteorológicos passam a indicar a aproximação de um novo padrão atmosférico a partir da próxima semana.

Essa mudança promete alterar o comportamento térmico na região, favorecendo um recuo mais consistente das temperaturas.

Já na segunda-feira, as primeiras horas do dia tendem a apresentar marcas mais amenas em Brusque, possivelmente abaixo dos 18°C, sinalizando o início dessa transição.

Brusque abaixo de 15°C

O resfriamento noturno deve se intensificar entre terça-feira e quarta-feira, período em que Brusque pode registrar temperaturas inferiores aos 15°C ao amanhecer.

Nas áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim, os registros térmicos podem, inclusive, se aproximar dos 8°C.

O novo arranjo atmosférico à vista promete reduzir de forma mais ampla o calor predominante sentido até então, proporcionando condições térmicas mais confortáveis.

Esse comportamento não deve se restringir apenas às madrugadas. As projeções indicam interferência também sobre as tardes, com redução dos picos de aquecimento.

Nesse cenário, as máximas ao longo da próxima semana tendem a permanecer abaixo dos 30°C em Brusque e toda a região, configurando um período de maior conforto térmico em comparação ao observado em grande parte do mês de janeiro.

Imagem então mostra o céu de Brusque no começo da manhã deste domingo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Pouca chuva à vista

Quanto às precipitações, as atualizações mais recentes dos simuladores atmosféricos apontam para volumes reduzidos ao longo da próxima semana em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Caso ocorram, os registros pluviométricos devem se limitar a episódios fracos e isolados, como chuviscos ou garoa.

O sol tende a aparecer em diversos momentos, embora sempre intercalado por períodos de variação de nuvens.

Monitoramento constante

Por fim, as projeções apresentadas refletem as análises mais atuais dos modelos meteorológicos, reforçando a importância do acompanhamento diário das condições do tempo.

Ajustes seguem possíveis à medida que novos dados são incorporados às simulações, tornando o monitoramento contínuo fundamental para a compreensão do cenário atmosférico nos próximos dias.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

