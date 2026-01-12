Calor e instabilidade mantêm a semana sob atenção em Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

A condição típica de verão sinaliza se manter em Brusque ao longo desta semana, impondo um cenário de calor e instabilidades recorrentes, com tendência de se prolongar até a sexta-feira, 16.

Nesse contexto, o risco de trovoadas ganha maior protagonismo, sobretudo a partir da tarde, colocando a cidade em situação de vigilância diante da possibilidade de temporais.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim que detalha esse panorama projetado.

Os principais pontos do informe técnico podem ser conferidos logo após a imagem a seguir.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

O calor esperado

*Boletim: Climaterra >>

O padrão típico de verão promete se manter em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo desta semana, sinalizando dias de calor e instabilidade.

Em termos práticos, o sol segue presente na maior parte do período, favorecendo a elevação das temperaturas.

Ainda que os termômetros não devam ultrapassar de forma significativa a faixa de 30ºC, o desconforto térmico tende a ser perceptível, sobretudo pelo abafamento.

Nesse contexto, o aquecimento dos termômetros atua como o principal fator para a formação de núcleos de instabilidade.

Imagem então mostra como Brusque começou a manhã desta segunda-feira | Foto: Ciro Groh/O Município

Calor e instabilidades

Com efeito, as pancadas de chuva devem ocorrer de maneira recorrente e irregular, especialmente a partir das tardes, período em que o calor costuma favorecer esse tipo de evolução atmosférica.

Embora a ocorrência de algum evento isolado pela manhã não esteja descartada, a maior probabilidade permanece concentrada no turno vespertino.

A projeção, inclusive, mantém aberta a possibilidade de temporais isolados até a sexta-feira. Portanto, episódios de maior intensidade fazem parte do cenário previsto, o que exige atenção.

Algumas áreas podem registrar volumes elevados de chuva em curto intervalo de tempo, com potencial para transtornos pontuais.

Enquanto isso, localidades próximas ficam sujeitas a encerrar o dia sem impactos relevantes, característica típica desse tipo de instabilidade.

O céu de Brusque, então visto na tarde de domingo | Foto: Ciro Groh/O Município

Calor e chuva sob monitoramento

Por fim, toda previsão meteorológica, especialmente em horizonte de médio e longo prazo, permanece sujeita a ajustes, à medida que novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

Acompanhar as atualizações diárias, portanto, torna-se essencial para manter-se informado e preparado diante do cenário projetado.

Com informações da Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira.

As imagens revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia/ deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Apoio dos patrocinadores

Se você leu esta matéria, é graças aos patrocinadores; conheça-os clicando nos banners abaixo.

Oferecimento:

• Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949