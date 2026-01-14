Calor e trovoadas: imagens do céu de Brusque após máximas de 35°C

O calor voltou a se impor como principal fator das condições atmosféricas em Brusque nesta quarta-feira, 14.

As temperaturas máximas alcançaram a marca de 35°C, configurando mais um dia típico de verão no município.

Calor e mudanças

Nesse contexto, o gradativo aquecimento registrado ao longo da manhã contribuiu diretamente para mudanças no céu da cidade.

O período começou sob a presença do sol entre poucas nuvens, mas, à medida que o calor se intensificou, houve aumento progressivo da nebulosidade.

Sobretudo no turno da tarde, essa combinação favoreceu a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas.

Os episódios, no entanto, ocorreram de forma mal distribuída, característica comum em situações de instabilidade associadas à época do ano.

Galeria de fotos

A galeria de imagens que acompanha esta edição reúne registros do céu sob diferentes condições observadas ao longo do dia, com destaque inicial para o período de maior aquecimento, quando as temperaturas alcançaram 35 °C.

Na sequência, os registros mostram o avanço da nebulosidade e a predominância de nuvens mais carregadas em diversos pontos de Brusque, refletindo a instabilidade associada ao calor.

Calor e chuva em números

Além do registro visual, a matéria reúne a seguir os dados completos das temperaturas máximas observadas não apenas em Brusque, mas também em municípios monitorados no Vale do Itajaí-Mirim.

Os maiores valores aparecem destacados na tabela, permitindo uma comparação direta entre os valores observados nos campos destacados em vermelho.

Os volumes de chuva acumulados reforçam o padrão de má distribuição já indicado mais cedo pelas previsões.

Enquanto alguns locais registraram precipitação fraca, outros sequer tiveram registro de chuva ao longo do dia.

De modo geral, os acumulados permaneceram baixos, sinalizando que a instabilidade teve alcance limitado e irregular.