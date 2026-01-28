Calor em Brusque ganha força e provoca desconforto térmico
Saiba onde foi registrada a maior temperatura desta quarta-feira
O calor em Brusque impôs toda a sua intensidade nesta quarta-feira, 27, ao elevar as temperaturas a patamares expressivos, com os termômetros atingindo marcas de 35°C no município.
Os maiores registros foram observados por volta das 15h, quando as estações meteorológicas indicaram 35,2°C no bairro Santa Luzia e 35,1°C no Limeira Alta, configurando os dois índices mais altos do dia na cidade.
Contudo, além das temperaturas convencionais, foi a sensação térmica que mais chamou a atenção.
Nesse contexto, os índices de calor atingiram picos próximos de 45°C durante a tarde, ampliando significativamente a sensação de abafamento e intensificando o desconforto sentido pela população, sobretudo por quem precisou realizar deslocamentos externos sob exposição direta ao sol.
Calor abrangente
O calor não se restringiu a Brusque e foi igualmente perceptível em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.
Em Guabiruba e Botuverá, as estações de monitoramento também apontaram máximas em torno de 35°C em alguns pontos, enquanto a sensação térmica ultrapassou os 40°C em diferentes localidades, reforçando o caráter regional do episódio de forte calor.
Números do calor em Brusque e região
Na sequência, a pauta apresenta o monitoramento completo das temperaturas máximas registradas ao longo desta quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Na tabela, os campos em vermelho indicam os valores convencionais, observados nos termômetros, enquanto os números em azul representam os índices de sensação térmica correspondentes a cada local.
Os dados são provenientes da rede de estações meteorológicas mantida por Ciro Groh.
Retorno das instabilidades
Mudanças no comportamento do tempo em Brusque e região tendem a ocorrer até o fim de janeiro, conforme sinaliza o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
Segundo o profissional do órgão, embora esta quarta-feira ainda apresente baixo potencial para chuva em, a possibilidade de ocorrências isoladas não está totalmente descartada até o período da noite.
A partir de quinta-feira, 29, a tendência é de que esse risco se eleve, com o retorno das trovoadas típicas de verão, sobretudo durante as tardes.
Coutinho não descarta, inclusive, a ocorrência de algum evento mais intenso de forma isolada.
De acordo com ele, caso as precipitações se confirmem, a tendência é de que ocorram de maneira mal distribuída, podendo provocar temporais pontuais.
Esse padrão de instabilidade, segundo a nota emitida, deve se estender ao longo da sexta-feira, 30, e também no sábado, 31, com presença de sol restrita a aberturas ocasionais entre períodos de maior nebulosidade.
Calor em Brusque recua
Ainda assim, o abafamento deve persistir, embora as temperaturas máximas não devam avançar de forma significativa além dos 30°C em Brusque e região, justamente em função da maior variação de nuvens prevista.
Esse retorno das chuvas, por sua vez, tende a representar uma mudança no atual quadro de escassez pluviométrica observado ao longo da segunda quinzena de janeiro em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Galeria de fotos
Por fim, uma galeria de fotos encerra a pauta e ilustra de forma clara e objetiva a quarta-feira ensolarada em Brusque, evidenciando as condições atmosféricas que contribuíram para a elevação das temperaturas ao longo do dia.
Na sequência, o carrossel de imagens apresenta os principais registros visuais do município, fechando a cobertura com os cenários que marcaram a jornada de calor intenso.
