Calor em Brusque ganha força e provoca desconforto térmico

O calor em Brusque impôs toda a sua intensidade nesta quarta-feira, 27, ao elevar as temperaturas a patamares expressivos, com os termômetros atingindo marcas de 35°C no município.

Os maiores registros foram observados por volta das 15h, quando as estações meteorológicas indicaram 35,2°C no bairro Santa Luzia e 35,1°C no Limeira Alta, configurando os dois índices mais altos do dia na cidade.

Contudo, além das temperaturas convencionais, foi a sensação térmica que mais chamou a atenção.

Nesse contexto, os índices de calor atingiram picos próximos de 45°C durante a tarde, ampliando significativamente a sensação de abafamento e intensificando o desconforto sentido pela população, sobretudo por quem precisou realizar deslocamentos externos sob exposição direta ao sol.

Calor abrangente

O calor não se restringiu a Brusque e foi igualmente perceptível em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Em Guabiruba e Botuverá, as estações de monitoramento também apontaram máximas em torno de 35°C em alguns pontos, enquanto a sensação térmica ultrapassou os 40°C em diferentes localidades, reforçando o caráter regional do episódio de forte calor.

Números do calor em Brusque e região

Na sequência, a pauta apresenta o monitoramento completo das temperaturas máximas registradas ao longo desta quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Na tabela, os campos em vermelho indicam os valores convencionais, observados nos termômetros, enquanto os números em azul representam os índices de sensação térmica correspondentes a cada local.

Os dados são provenientes da rede de estações meteorológicas mantida por Ciro Groh.

Retorno das instabilidades

Mudanças no comportamento do tempo em Brusque e região tendem a ocorrer até o fim de janeiro, conforme sinaliza o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Segundo o profissional do órgão, embora esta quarta-feira ainda apresente baixo potencial para chuva em, a possibilidade de ocorrências isoladas não está totalmente descartada até o período da noite.

A partir de quinta-feira, 29, a tendência é de que esse risco se eleve, com o retorno das trovoadas típicas de verão, sobretudo durante as tardes.

Coutinho não descarta, inclusive, a ocorrência de algum evento mais intenso de forma isolada.

De acordo com ele, caso as precipitações se confirmem, a tendência é de que ocorram de maneira mal distribuída, podendo provocar temporais pontuais.

Esse padrão de instabilidade, segundo a nota emitida, deve se estender ao longo da sexta-feira, 30, e também no sábado, 31, com presença de sol restrita a aberturas ocasionais entre períodos de maior nebulosidade.

Vista aérea do Rio Itajaí-Mirim evidencia o nível baixo em meio à escassez de chuva na segunda quinzena de janeiro em Brusque/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Calor em Brusque recua

Ainda assim, o abafamento deve persistir, embora as temperaturas máximas não devam avançar de forma significativa além dos 30°C em Brusque e região, justamente em função da maior variação de nuvens prevista.

Esse retorno das chuvas, por sua vez, tende a representar uma mudança no atual quadro de escassez pluviométrica observado ao longo da segunda quinzena de janeiro em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Galeria de fotos

Por fim, uma galeria de fotos encerra a pauta e ilustra de forma clara e objetiva a quarta-feira ensolarada em Brusque, evidenciando as condições atmosféricas que contribuíram para a elevação das temperaturas ao longo do dia.

Na sequência, o carrossel de imagens apresenta os principais registros visuais do município, fechando a cobertura com os cenários que marcaram a jornada de calor intenso.

