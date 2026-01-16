Calor intenso em Brusque: sensação térmica atinge 50°C

Foto: Ciro Groh/O Município

O calor voltou a dominar o cenário meteorológico nesta sexta-feira, 16, em Brusque, consolidando mais um dia de temperaturas elevadas neste verão.

Os termômetros chegaram a superar a marca de 35°C em diferentes pontos da cidade.

Contudo, o principal destaque ficou por conta do índice de calor, parâmetro que combina temperatura e umidade do ar e traduz, de forma mais fiel, o ambiente percebido pela população.

Nesse contexto, a sensação térmica alcançou os 50°C, valor observado no bairro Centro por volta das 14h15.

No momento do registro, a temperatura convencional atingia 36,1°C, enquanto o índice de calor marcava 50,4°C, evidenciando o desconforto provocado pela elevada umidade associada ao calor intenso.

Calor em toda Brusque

Com efeito, o aquecimento não se restringiu a uma área isolada do município.

Em outros bairros de Brusque, a sensação térmica permaneceu acima dos 40°C, com temperaturas nos termômetros variando, em média, entre 33°C e 35°C, reforçando o padrão de calor persistente ao longo da tarde.

Calor pela região

Sob uma visão mais ampla, o mesmo comportamento dos termômetros foi observado em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Cidades da região também registraram temperaturas elevadas, oscilando entre 31°C e 36°C, acompanhadas por índices de calor igualmente altos, confirmando a abrangência do episódio de calor nesta sexta-feira.

Calor em números

Na sequência da reportagem, a tabela anexa apresenta o levantamento completo dos picos de temperatura registrados ao longo do dia.

Os números destacados em vermelho indicam as temperaturas convencionais, medidas pelos termômetros.

Já os campos em azul detalham os respectivos valores do índice de calor para cada local monitorado no Vale do Itajaí-Mirim.

Calor segue no fim de semana

Quanto à previsão, o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, informa que o calor tende a se prolongar ao longo do fim de semana em Brusque e região.

Segundo ele, tanto o sábado, 17, quanto o domingo, 18, devem registrar temperaturas acima dos 30°C, com possibilidade de novos picos superiores a 35°C.

Ainda conforme Coutinho, a exemplo desta sexta-feira, o calor deve contribuir para a formação de instabilidades atmosféricas.

Assim, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas sinalizam marcar, sobretudo, o período das tardes.

Coutinho ressalta que eventos localizados mais intensos não estão descartados, motivo pelo qual recomenda atenção ao risco de temporais isolados.

A nota da Climaterra aponta, por outro lado, que uma trégua no calor mais extremo é esperada a partir da próxima segunda-feira, 19, em todo o Vale do Itajaí-Mirim, caso as projeções atuais venham a se confirmar.

Galeria de fotos

Por fim, a galeria de imagens aéreas complementa a cobertura, ilustrando de maneira objetiva o cenário de Brusque nesta sexta-feira.

Os registros feitos por drone mostram a cidade vista do alto, já com nuvens despontando no horizonte e sinalizando a possível chegada de instabilidades ao fim do dia.