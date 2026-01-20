Calor não volta tão cedo: Brusque amanhece abaixo dos 15°C nesta terça-feira

Em pleno mês de janeiro, período em que o verão costuma impor madrugadas abafadas e tardes de calor intenso, Brusque registrou nesta terça-feira, 20, temperaturas atípicas para a estação.

No amanhecer, os termômetros oscilaram entre 13°C e 15°C, em contraste com os 35°C observados no último domingo, 18, além de mínimas acima de 20°C registradas nas madrugadas anteriores.

A menor marca no município foi observada às 5h45, no bairro Limeira Alta, com registro de 13,0°C.

Já em outros locais monitorados, os índices térmicos também se limitaram e não ultrapassaram os 15°C.

Frio pela região

A queda não se limitou a Brusque. Em Guabiruba e Botuverá, as mínimas também variaram entre 12°C e 15°C.

Em áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, o resfriamento foi mais acentuado.

Em Vidal Ramos, na comunidade de Fazenda Rio Bonito, os termômetros marcaram 9°C nas primeiras horas do dia.

Imagem então mostra Brusque nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Os números das temperaturas

O levantamento a seguir reúne as temperaturas mínimas registradas entre a madrugada e o amanhecer desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados ainda apontam ausência de precipitação entre a meia-noite e o início da manhã, conforme indicado na tabela abaixo.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Calor não volta tão cedo

As projeções meteorológicas indicam que o calor mais intenso do verão tende a permanecer contido ao longo desta semana em Brusque e região.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, não há, neste momento, indicativos para que as temperaturas voltem a ultrapassar a marca dos 30°C, pelo menos até o próximo sábado, 24.

De acordo com sua análise, as madrugadas também devem seguir com comportamento térmico atípico para janeiro.

As mínimas tendem a oscilar entre 15°C e 18°C, com possibilidade de registros ainda mais baixos em áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, onde os termômetros podem se aproximar dos 10°C.

Pouca chuva

No que se refere às chuvas, a avaliação aponta baixa probabilidade de volumes significativos nos próximos dias em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme destaca o profissional da Climaterra, há possibilidade de ocorrência pontual de precipitação entre esta terça-feira e o fim de semana, porém os acumulados previstos tendem a ser reduzidos.

Nesse cenário, o predomínio deve ser de condições favoráveis às atividades ao ar livre, com presença do sol, intercalada por períodos de variação de nuvens.

Considerações finais

O especialista destaca que o cenário segue em acompanhamento permanente.

As projeções podem passar por ajustes ao longo da semana, conforme novos dados atmosféricos sejam incorporados às análises da Climaterra.

Com informações da previsão: Climaterra

Fotos dos leitores

A pauta desta terça-feira se encerra apresentando fotografias de leitores que revelam como o início da manhã se comportou em distintos cenários do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros complementam as informações meteorológicas do dia. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila