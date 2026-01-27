Sensação de 44°C e céu inusitado marcam a terça-feira na região de Brusque

Fotos: Sonia Bianchessi e Ciro Groh/O Município

As altas temperaturas registradas nesta terça-feira, 27, refletiram o padrão de um dia típico de verão, com o calor no Vale do Itajaí-Mirim evidenciado nos dados meteorológicos e nas imagens enviadas por moradores de diferentes cidades.

O cenário se refletiu tanto nos dados das estações meteorológicas quanto nos registros visuais captados logo ao amanhecer.

Primeiras horas do dia revelam o calor no Vale e o céu inusitado em Botuverá/Texto da legenda: Ciro Groh/O Município | Foto: Sonia Bianchessi

Nesse contexto, o índice de calor — popularmente conhecido como sensação térmica — superou a marca de 40°C em diversos pontos monitorados.

O maior valor foi registrado no bairro Aymoré, em Guabiruba, onde o pico atingiu 44,1°C.

Em Brusque, os índices de calor também superaram os 40°C, confirmando o padrão de desconforto térmico em toda a área acompanhada.

Já os valores convencionais indicaram variações entre 31°C e 35°C pela região, reforçando a intensidade do episódio.

Números do calor no Vale do Itajaí-Mirim

O monitoramento do calor no Vale, realizado pela rede de estações, pertencente a Ciro Groh, apresenta, em detalhes, os valores absolutos e os respectivos índices de sensação térmica.

Na tabela, os dados convencionais aparecem destacados em vermelho, enquanto os números referentes ao índice de calor estão em azul, permitindo a comparação direta entre os registros de cada município.

Retorno da chuva

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o tempo seco deve se estender em Brusque e região ao longo da quarta-feira, 28, mantendo o calor no Vale do Itajaí-Mirim em evidência.

Contudo, a partir de quinta-feira, 29, há previsão de retorno das trovoadas típicas de verão, sobretudo no período da tarde.

Coutinho também não descarta a ocorrência de temporais, em razão da influência indireta de um ciclone posicionado sobre o oceano Atlântico, que tende a trazer reflexos sobre o continente catarinense.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila

Brusque/Noite de segunda-feira e manhã de terça-feira/Texto da legenda | Fotos: Ciro Groh/O Município

