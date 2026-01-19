Calor recua: avanço de ar frio pode levar Brusque abaixo dos 15°C

A previsão do tempo para esta semana em Brusque indica mudanças relevantes no comportamento do verão, com o ar frio assumindo protagonismo na dinâmica das temperaturas e reduzindo a intensidade do calor.

Madrugadas podem registrar valores abaixo dos 15°C, e as tardes devem apresentar máximas inferiores a 30°C, indicando recuo no desconforto térmico.

A chuva, por sua vez, segue prevista em baixos volumes, reforçando a perspectiva de maior estabilidade na sequência de janeiro.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, detalha este quadro em um boletim meteorológico, cuja nota completa está reproduzida a seguir.

Calor diminui

Boletim: Climaterra

A semana começa apresentando mudanças relevantes no comportamento do verão em Brusque, tendo como fator principal o alívio do calor mais intenso registrado nos últimos dias.

Com efeito, as próximas tardes sinalizam um padrão térmico mais confortável em comparação ao período anterior, marcado pelo abafamento constante.

Nesse contexto, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 30°C sobretudo entre esta segunda-feira e a quarta-feira.

Mesmo na segunda metade da semana, caso os valores alcancem este patamar, não devem extrapolar de forma expressiva até sexta-feira.

Madrugadas abaixo de 15°C

A maior alteração, entretanto, tende a ser sentida durante o período noturno, momento em que um ambiente ameno a frio promete se consolidar.

Nesse contexto, Brusque pode registrar marcas abaixo dos 15°C no amanhecer de terça e quarta-feira, quando valores entre 13°C e 15°C não estão descartados.

Em cidades de maior altitude do Vale do Itajaí Mirim, as madrugadas podem, inclusive, apresentar registros entre 8°C e 12°C, o que representa marcas atípicas para esta época do ano.

Pouca chuva

No que tange ao comportamento das chuvas, baixos volumes são esperados para a sequência do mês de janeiro em Brusque e toda a região.

Diante disso, alguns eventos pluviométricos entre esta segunda-feira e sexta-feira não estão descartados; contudo, a lógica reside em precipitações restritas, limitadas a chuviscos, garoas ou ocorrências de fraca intensidade.

Em contrapartida, os períodos de sol devem ter predominância maior, sinalizando um cenário favorável para práticas externas.

Imagem então mostra o céu de Brusque, fotografado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Por fim, todas as informações contidas neste boletim têm como referência as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Cabe ressaltar que projeções, sobretudo as de médio e longo prazo, estão sempre sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos simuladores atmosféricos.

Nesse sentido, o acompanhamento diário da previsão se mostra essencial para o planejamento das mais diversas atividades, sobretudo aquelas realizadas ao ar livre.

Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

A tabela apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.

As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

