Céu de Brusque escurece e assusta moradores nesta terça-feira

O calor voltou a marcar presença em Brusque nesta terça-feira, 13, com os termômetros alcançando até 34°C, condição que, associada à elevada umidade do ar, intensificou a formação de núcleos de trovoadas a partir da tarde.

Com o avanço dessas instabilidades, o céu escureceu rapidamente, cenário que passou a chamar a atenção e gerar apreensão entre moradores em diferentes pontos da cidade.

Brusque vista do alto

As imagens aéreas registradas por drone, reunidas na galeria abaixo, evidenciam a evolução do cenário atmosférico e o avanço das áreas de nuvens mais densas ao longo do turno vespertino.

Esse comportamento atmosférico confirmou a previsão do tempo divulgada mais cedo, que já indicava a possibilidade de chuvas acompanhadas por trovoadas mal distribuídas.

Na prática, esse comportamento se confirmou com registros próximos de 30 mm em alguns pontos, enquanto outras áreas não tiveram qualquer precipitação ao longo do episódio.

Confira a galeria de fotos

Fotos: Ciro Groh

Calor e chuva em números

Na sequência desta edição, a tabela de monitoramento, que abrange todo o Vale do Itajaí-Mirim, apresenta as temperaturas máximas destacadas no campo em vermelho e os acumulados pluviométricos, identificados em azul.