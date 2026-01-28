Ciclone no oceano indica mudança no padrão do tempo em Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

O padrão do tempo em Brusque sinaliza mudanças nos últimos dias de janeiro, em razão da atuação de um ciclone no oceano, que promete influenciar as condições climáticas em Santa Catarina.

A expectativa é de retorno das trovoadas típicas de verão, com maior probabilidade a partir de quinta-feira, 29.

O calor, por sua vez, deve permanecer, funcionando como fator adicional para a formação de instabilidades, sobretudo no período da tarde.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim no qual esclarece e antecipa os dados atmosféricos previstos para esta quarta-feira, 28, e os próximos dias que marcarão o desfecho do mês.

Confira, a seguir, os detalhes da análise técnica divulgada pelo profissional.

Ciclone no oceano

Boletim: Leandro Puchalski

O padrão de tempo estável, que vem predominando em Brusque e região ao longo da segunda quinzena de janeiro, começa a sinalizar mudanças em razão da atuação de um ciclone no oceano, que deverá se posicionar em alto-mar, junto à costa catarinense.

Apesar de afastado do litoral, esse sistema tende a influenciar as condições atmosféricas, com instabilidades associadas ao retorno das trovoadas típicas de verão.

Esse cenário deve se tornar mais evidente a partir de quinta-feira em todo o Vale do Itajaí Mirim e tem potencial para se estender até o fim do mês.

Na prática, isso representa a ocorrência de eventos característicos da estação, favorecidos pelo aumento das temperaturas.

Chuva mal distribuída

Entre quinta-feira e sábado, o sol deve aparecer em vários momentos, mantendo o ar abafado e favorecendo a intensificação de instabilidade, sobretudo no período da tarde.

Nesse contexto, vale destacar que os modelos não indicam um cenário de chuva persistente ou generalizada.

Assim, enquanto algumas áreas podem ser atingidas com maior intensidade — sem descartar temporais pontuais —, localidades próximas podem atravessar o dia sem registros significativos.

Antes do ciclone no oceano

Antes disso, contudo, esta quarta-feira ainda deve apresentar condições relativamente favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque, sem a influência direta do ciclone no oceano.

Ainda assim, as projeções não descartam completamente a ocorrência de trovoadas isoladas a partir da tarde, em função do aquecimento, com temperaturas podendo ultrapassar os 30°C.

Monitoramento constante

Por fim, cabe ressaltar que todas as informações reunidas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos simuladores atmosféricos.

Dessa forma, o acompanhamento diário da previsão do tempo é fundamental, uma vez que projeções de médio e longo prazo podem sofrer ajustes à medida que novos dados são incorporados.

O monitoramento segue constante, com o objetivo de oferecer informações precisas à população.

Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quarta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Fotos dos leitores

A pauta desta quarta-feira se encerra reunindo registros feitos por leitores, que mostram como o início da manhã se apresentou nos vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

