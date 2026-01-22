Ciclone subtropical: meteorologista avalia efeitos para Brusque
Sistema em formação tem tendência de deslocamento para a região Sul
Um ciclone subtropical se posiciona nesta quinta-feira, 22, em alto-mar, na altura da costa do Sudeste, com tendência de deslocamento pelo oceano em direção ao Sul do Brasil nos próximos dias.
O sistema, de baixa intensidade e sempre afastado da faixa litorânea, não deve provocar impactos em Santa Catarina, incluindo a região de Brusque.
O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim para esclarecer o cenário e reforçar que o fenômeno permanecerá distante, sem oferecer riscos à população.
A nota tem como objetivo, orientar e prevenir interpretações equivocadas, caso conteúdos alarmistas venham a circular nas redes sociais.
O conteúdo completo do comunicado, com os esclarecimentos técnicos, pode ser conferido na sequência.
Ciclone subtropical em alto-mar
Boletim: Leandro Puchalski
A formação de um ciclone de característica subtropical, em alto-mar, na altura da costa da região Sudeste, posiciona-se nesta quinta-feira entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo.
De acordo com as projeções mais recentes, o ciclone subtropical deve avançar pelo oceano rumo ao Sul do Brasil nos próximos dias, mantendo-se distante da costa.
Com efeito, entre a sexta-feira e o fim de semana, o centro do fenômeno deverá permanecer mar adentro, entre o Paraná e Santa Catarina, sem aproximação da faixa litorânea.
Por essa razão, não há indicação de impactos sobre o território catarinense, incluindo Brusque e os demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim.
Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh
Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão.Toque aqui e participe
Efeitos do ciclone subtropical
Sobretudo, os efeitos previstos tendem a se concentrar no ambiente marítimo.
Em alto-mar, as ondas podem alcançar até dois metros, enquanto, próximo à costa, a altura tende a se manter em torno de um metro.
Essa condição exige apenas atenção voltada às embarcações e demais operações de navegação, sem reflexos diretos para a população em terra.
Condições do tempo
Ainda assim, na faixa leste de Santa Catarina, o tempo pode apresentar maior variação de nuvens, sobretudo no fim de semana, com possibilidade de garoa ou chuvisco isolado em alguns momentos sobre Brusque e região.
O sol, porém, deve aparecer em intervalos, sem configuração de instabilidade persistente.
Em relação às temperaturas, os valores seguem mais contidos até sexta-feira.
A partir do sábado os modelos indicam elevação gradual, com máximas voltando a alcançar os 30°C em áreas do leste catarinense.
Considerações finais
Por fim, este boletim tem caráter preventivo e busca esclarecer o comportamento do ciclone subtropical antes que interpretações imprecisas possam gerar preocupação desnecessária.
As informações confirmam que o sistema não representa risco para a faixa leste de Santa Catarina.
Ainda assim, o acompanhamento das atualizações meteorológicas permanece fundamental, uma vez que as previsões são constantemente ajustadas conforme novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.
Com informações do meteorologista Leandro Puchalski.
O tempo na madrugada
Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.
O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.
A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.
Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.
• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.
Fotos dos leitores
A pauta desta quinta-feira se encerra reunindo registros feitos por leitores, que mostram como o início da manhã se apresentou nos vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim.
Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry