Ciclone subtropical: meteorologista esclarece e afasta riscos a Brusque

Um ciclone de característica subtropical se posiciona nesta quinta-feira, 22, em alto-mar, na altura da costa do Sudeste, com tendência de deslocamento pelo oceano em direção ao Sul do Brasil nos próximos dias.

O sistema, de baixa intensidade e sempre afastado da faixa litorânea, não deve provocar impactos em Santa Catarina, incluindo a região de Brusque.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim para esclarecer o cenário e reforçar que o fenômeno permanecerá distante, sem oferecer riscos à população.

A nota tem como objetivo, orientar e prevenir interpretações equivocadas, caso conteúdos alarmistas venham a circular nas redes sociais.

O conteúdo completo do comunicado, com os esclarecimentos técnicos, pode ser conferido na sequência.

Ciclone em alto-mar

Boletim: Leandro Puchalski

A formação de um ciclone de característica subtropical, em alto-mar, na altura da costa da região Sudeste, posiciona-se nesta quinta-feira entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo.

De acordo com as projeções mais recentes, o ciclone deve avançar pelo oceano rumo ao Sul do Brasil nos próximos dias, mantendo-se distante da costa.

Com efeito, entre a sexta-feira e o fim de semana, o centro do fenômeno deverá permanecer mar adentro, entre o Paraná e Santa Catarina, sem aproximação da faixa litorânea.

Por essa razão, não há indicação de impactos sobre o território catarinense, incluindo Brusque e os demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Efeitos do ciclone

Sobretudo, os efeitos previstos tendem a se concentrar no ambiente marítimo.

Em alto-mar, as ondas podem alcançar até dois metros, enquanto, próximo à costa, a altura tende a se manter em torno de um metro.

Essa condição exige apenas atenção voltada às embarcações e demais operações de navegação, sem reflexos diretos para a população em terra.

Condições do tempo

Ainda assim, na faixa leste de Santa Catarina, o tempo pode apresentar maior variação de nuvens, sobretudo no fim de semana, com possibilidade de garoa ou chuvisco isolado em alguns momentos sobre Brusque e região.

O sol, porém, deve aparecer em intervalos, sem configuração de instabilidade persistente.

Em relação às temperaturas, os valores seguem mais contidos até sexta-feira.

A partir do sábado os modelos indicam elevação gradual, com máximas voltando a alcançar os 30°C em áreas do leste catarinense.

Imagem mostra Brusque nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Por fim, este boletim tem caráter preventivo e busca esclarecer o comportamento do ciclone antes que interpretações imprecisas possam gerar preocupação desnecessária.

As informações confirmam que o sistema não representa risco para a faixa leste de Santa Catarina.

Ainda assim, o acompanhamento das atualizações meteorológicas permanece fundamental, uma vez que as previsões são constantemente ajustadas conforme novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

Com informações do meteorologista Leandro Puchalski.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta desta quinta-feira se encerra reunindo registros feitos por leitores, que mostram como o início da manhã se apresentou nos vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry