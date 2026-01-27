Ciclone no oceano e risco de temporais: veja como Brusque encerra janeiro

Foto: Ciro Groh/O Município

A previsão do tempo, direcionada a Brusque e a todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo dos últimos dias de janeiro, sinaliza uma mudança no padrão atmosférico, com a possível formação de um ciclone extratropical, posicionado sobre o Oceano Atlântico.

O fenômeno, quando se configurar, deve passar a influenciar de forma indireta a dinâmica atmosférica da região, abrindo espaço para o retorno das instabilidades na reta final do mês, sob risco de temporais.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim técnico, no qual apresenta uma análise detalhada sobre as condições atmosféricas previstas entre esta terça-feira, 27, e o sábado, 31.

Confira, a seguir, a nota completa com todos os dados.

Tempo ainda estável

Boletim: Piter Scheuer

Este boletim apresenta uma análise das condições atmosféricas previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, abrangendo o período entre esta terça-feira e o sábado.

Com efeito, as mais recentes atualizações dos modelos apontam para a manutenção de um quadro estável até quarta-feira, com alternância entre nuvens e aberturas de sol, além de baixos volumes de precipitação em toda a região.

Nesse intervalo, a presença do sol tende a se confirmar em diferentes momentos do dia, enquanto a chance de chuva permanece limitada, restrita a ocorrências pontuais, como garoa ou eventos fracos e isolados, caso ocorram.

Imagem mostra o céu de Brusque nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Efeitos do ciclone

Esse cenário, contudo, deve anteceder uma transição gradual no padrão do tempo a partir de quinta-feira.

A possível formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico tende a alterar, de forma indireta, a circulação atmosférica, favorecendo o avanço das instabilidades sobre Brusque e municípios do entorno.

Nesse contexto, aumenta a probabilidade de trovoadas, com potencial para temporais localizados.

Instabilidades mal distribuídas

As projeções sinalizam um comportamento típico de verão, no qual os episódios de instabilidade se concentram preferencialmente entre a tarde e a noite, em função do aquecimento ao longo do dia.

Diante disso, a precipitação não deve ocorrer de maneira contínua, mas sim em pancadas intensas e irregulares.

Os simuladores ainda sugerem que esse padrão convectivo pode se estender até o sábado, mantendo o risco de eventos severos de forma pontual na região.

Temperaturas

No que diz respeito ao comportamento dos termômetros, o calor tende a persistir ao longo da semana, com máximas projetadas acima dos 30°C em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, dentro de um padrão típico de verão.

Entre sexta-feira e sábado, contudo, as temperaturas devem apresentar leve recuo, sem superar a marca dos 30°C.

Ainda assim, a sensação de abafamento promete permanecer.

Essa contenção nos picos térmicos ocorre, sobretudo, em função das instabilidades previstas, que tendem a intensificar a cobertura de nuvens e a reduzir a incidência direta do sol, limitando o avanço dos índices térmicos.

O céu de Brusque sendo fotografado na noite de segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Ciclone sob monitoramento

Por fim, todas as informações apresentadas têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

As previsões permanecem sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados, razão pela qual o acompanhamento diário das condições do tempo segue sendo essencial.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta terça-feira se encerra apresentando fotografias de leitores, que revelam como o início da manhã se comportou em distintos cenários do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros complementam as informações meteorológicas do dia. Confira deslizando para o lado

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila

