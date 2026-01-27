Ciclone no oceano e risco de temporais: veja como Brusque encerra janeiro
Meteorologista detalha os efeitos previstos para a cidade e região
A previsão do tempo, direcionada a Brusque e a todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo dos últimos dias de janeiro, sinaliza uma mudança no padrão atmosférico, com a possível formação de um ciclone extratropical, posicionado sobre o Oceano Atlântico.
O fenômeno, quando se configurar, deve passar a influenciar de forma indireta a dinâmica atmosférica da região, abrindo espaço para o retorno das instabilidades na reta final do mês, sob risco de temporais.
O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim técnico, no qual apresenta uma análise detalhada sobre as condições atmosféricas previstas entre esta terça-feira, 27, e o sábado, 31.
Confira, a seguir, a nota completa com todos os dados.
Tempo ainda estável
Boletim: Piter Scheuer
Este boletim apresenta uma análise das condições atmosféricas previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, abrangendo o período entre esta terça-feira e o sábado.
Com efeito, as mais recentes atualizações dos modelos apontam para a manutenção de um quadro estável até quarta-feira, com alternância entre nuvens e aberturas de sol, além de baixos volumes de precipitação em toda a região.
Nesse intervalo, a presença do sol tende a se confirmar em diferentes momentos do dia, enquanto a chance de chuva permanece limitada, restrita a ocorrências pontuais, como garoa ou eventos fracos e isolados, caso ocorram.
Efeitos do ciclone
Esse cenário, contudo, deve anteceder uma transição gradual no padrão do tempo a partir de quinta-feira.
A possível formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico tende a alterar, de forma indireta, a circulação atmosférica, favorecendo o avanço das instabilidades sobre Brusque e municípios do entorno.
Nesse contexto, aumenta a probabilidade de trovoadas, com potencial para temporais localizados.
Instabilidades mal distribuídas
As projeções sinalizam um comportamento típico de verão, no qual os episódios de instabilidade se concentram preferencialmente entre a tarde e a noite, em função do aquecimento ao longo do dia.
Diante disso, a precipitação não deve ocorrer de maneira contínua, mas sim em pancadas intensas e irregulares.
Os simuladores ainda sugerem que esse padrão convectivo pode se estender até o sábado, mantendo o risco de eventos severos de forma pontual na região.
Temperaturas
No que diz respeito ao comportamento dos termômetros, o calor tende a persistir ao longo da semana, com máximas projetadas acima dos 30°C em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, dentro de um padrão típico de verão.
Entre sexta-feira e sábado, contudo, as temperaturas devem apresentar leve recuo, sem superar a marca dos 30°C.
Ainda assim, a sensação de abafamento promete permanecer.
Essa contenção nos picos térmicos ocorre, sobretudo, em função das instabilidades previstas, que tendem a intensificar a cobertura de nuvens e a reduzir a incidência direta do sol, limitando o avanço dos índices térmicos.
Ciclone sob monitoramento
Por fim, todas as informações apresentadas têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.
As previsões permanecem sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados, razão pela qual o acompanhamento diário das condições do tempo segue sendo essencial.
Com informações do meteorologista Piter Scheuer
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta desta terça-feira se encerra apresentando fotografias de leitores, que revelam como o início da manhã se comportou em distintos cenários do Vale do Itajaí-Mirim.
Os registros complementam as informações meteorológicas do dia. Confira deslizando para o lado
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry
Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila
