Como funcionam os alertas da Defesa Civil de Santa Catarina no celular

A qualquer sinal de risco à população, a Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina (SPDC/SC) aciona seus sistemas de alerta. Chuvas intensas, temporais, alagamentos, enxurradas, deslizamentos, ressacas e outros eventos extremos são monitorados continuamente. Estar atento às notificações oficiais é a principal forma de precaução e pode fazer a diferença em situações de emergência.

Atualmente, dois sistemas operam no estado para garantir que a informação chegue de forma rápida e segura: o SMS da Defesa Civil, que exige cadastro prévio, e o Defesa Civil Alerta, que envia notificações automáticas para celulares, sem necessidade de registro. Os sistemas são complementares e ampliam o alcance dos avisos, inclusive em momentos críticos, quando o acesso à energia elétrica pode ser afetado.

Diferenças entre os dois sistemas

O SMS da Defesa Civil é um serviço personalizado, indicado para quem deseja receber alertas contínuos sobre sua cidade ou bairro. Funciona sem internet, mas depende de cadastro prévio e atinge apenas a área informada.

Já o Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para disparar avisos diretamente na tela dos celulares conectados às antenas 4G ou 5G nas áreas de risco. É automático e mais abrangente, sendo acionado apenas em casos de risco elevado ou extremo. Além da mensagem de texto que aparece como um pop-up na tela do celular, sobrepondo outros aplicativos, o sistema de alerta também emite um sinal sonoro mais curto no smartphone.

Para transmitir a gravidade da situação de maneira clara, o sistema Cell Broadcast conta com dois níveis de alerta:

1. Alerta Nível Severo: Indica uma situação de perigo muito alto e pede que o cidadão siga as recomendações enviadas.

2. Alerta Nível Extremo: Aponta uma situação de emergência com risco iminente à vida, exigindo ação imediata. Quem receber esse alerta deve sair do local imediatamente, sem demora.

A recomendação da Defesa Civil é utilizar os dois sistemas de forma complementar, ampliando as chances de receber a informação no momento certo.

Como ativar os alertas

Para receber os alertas do SMS da Defesa Civil, o cidadão deve enviar uma mensagem, sem custo, com o CEP da localidade para o número 40199. Após o cadastro, os avisos passam a ser enviados automaticamente, mesmo sem conexão com a internet.

Já o Defesa Civil Alerta não exige cadastro, aplicativo ou download. Para garantir o recebimento das mensagens, é importante apenas que as notificações de alerta de emergência estejam ativadas nas configurações do celular.

Entenda por que o alerta pode não aparecer

O Defesa Civil Alerta é um recurso essencial para informar a população sobre desastres. No entanto, algumas pessoas podem não receber as notificações no celular, o que pode comprometer a própria segurança e a de familiares.

Entre os principais motivos estão:

Você não está na área de risco no momento do envio do alerta: o sistema Cell Broadcast é georreferenciado e só envia mensagens para locais efetivamente atingidos pela emergência ou

As notificações de emergência estão desativadas no celular: se essa opção não estiver habilitada nas configurações do aparelho, o alerta não será exibido.



Para garantir o recebimento das mensagens, é importante verificar as configurações do celular:

No iPhone (iOS):

Acesse “Ajustes” > “Notificações”, role até o final da tela e ative as opções “Alerta severo”, “Alerta de teste” e “Alerta de teste técnico”.

No Android:

Vá em “Configurações” > “Notificações”, toque em “Configurações avançadas”, acesse “Alerta de emergência sem fio” e ative “Alerta severo” e “Alerta de teste”.

Com essas configurações ativadas, o celular estará apto a receber informações importantes da Defesa Civil em tempo real.

Além dos alertas enviados ao celular, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina orienta a população a acompanhar os canais oficiais do Governo do Estado e da Defesa Civil, especialmente pelas redes sociais.