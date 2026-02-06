Defesa Civil alerta para temporais durante o fim de semana em Brusque

Duda Antunes/Prefeitura de Brusque

Entre este sábado, 7, e a manhã de domingo, 8, a aproximação de uma nova frente fria volta a provocar instabilidade em Santa Catarina, com condições para temporais e chuva pontualmente intensa.

Segundo a Defesa Civil, o risco é alto para ocorrências como alagamentos e enxurradas pontuais em Brusque.

Os temporais começam no final da manhã de sábado pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e avançam para as demais regiões do estado ao longo do dia. Entre a madrugada e a manhã de domingo, a chuva pode se manter persistente e intensa. Ao longo do domingo, 8, o tempo segue fechado, com previsão de chuva em alguns momentos.

A orientação é que, durante as tempestades, a população procure abrigo em locais seguros, evite ficar próxima a janelas e não atravesse áreas alagadas. Também não é indicado se abrigar sob árvores nem permanecer perto de placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.