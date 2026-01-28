Defesa Civil alerta para temporais em Brusque nesta quarta e quinta-feira

Foto: Ciro Groh/Arquivo O Município

A Defesa Civil emitiu alerta para a ocorrência de temporais em Brusque entre quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29.

A instabilidade é provocada pela formação de um sistema de baixa pressão no continente, que se desloca entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, associado ao calor e à alta umidade. O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite.

Na quarta-feira, 28, todo o estado permanece em observação para temporais isolados. O risco é considerado moderado para ocorrências como alagamentos, enxurradas pontuais, queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica e destelhamentos.

Já na quinta-feira, 29, a previsão indica intensificação dos temporais, com chuva intensa, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, especialmente em Brusque. Para este dia, o risco é alto para alagamentos, enxurradas e destelhamentos.

Segundo a Defesa Civil, o sistema de baixa pressão deve se deslocar gradualmente para alto mar nos próximos dias, onde tende a se intensificar e dar origem a um ciclone extratropical.

A orientação é para que a população busque locais seguros durante os temporais, evite permanecer próximo a janelas e não transite por áreas com risco de alagamento.

Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem circular próximo a placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para receber alertas diretamente no celular, o morador pode se cadastrar enviando uma mensagem com o CEP da localidade para o número 199.