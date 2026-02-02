Defesa Civil alerta para temporais em Brusque nesta terça e quarta-feira

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Defesa Civil alerta para a ocorrência de temporais em Brusque e em municípios do Vale do Itajaí entre a tarde de terça-feira, 3, e a quarta-feira, 4.

A instabilidade é provocada pela circulação de ventos na atmosfera e pela formação de uma área de baixa pressão no mar.

Segundo o órgão, o risco é considerado de moderado a alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas, queda de árvores, danos na rede elétrica e destelhamentos.

O período mais crítico deve ocorrer entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira, quando a chuva tende a ser mais persistente.

Na tarde de quarta-feira, ainda há possibilidade de temporais isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento.

A orientação é que a população busque abrigo em locais seguros durante as tempestades, evite permanecer próxima a janelas e não atravesse áreas alagadas.

Também não é recomendado se abrigar sob árvores ou ficar próximo a placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para receber alertas diretamente no celular, o morador pode enviar o CEP da localidade por mensagem de texto para o número 199.