Defesa Civil alerta para temporais em Brusque; saiba quando

Foto: Ciro Groh/Arquivo O Município

Após um início de semana com instabilidades, as tardes e noites de terça-feira, 13, e quarta-feira, 14, devem manter a condição de temporais, com chuva pontualmente intensa e ocorrência de vendavais.

De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Itajaí, incluindo o município de Brusque, está em área de atenção, com risco alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores.

A orientação é para que, durante os temporais, a população procure locais seguros, evite permanecer próximo a janelas e não transite por áreas sujeitas a alagamentos.

Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem circular perto de placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Para receber os alertas diretamente no celular, basta se cadastrar: envie uma mensagem para o 199 com o CEP do local que deseja acompanhar.