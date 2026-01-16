Defesa Civil alerta para temporais que podem atingir Brusque e região durante o fim de semana

Ciro Groh/Arquivo O Município

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para temporais com chuva intensa entre as tardes e noites de sábado, 17, e domingo, 18, que podem atingir Brusque e região.

Devido à atuação de uma frente fria em alto-mar, a instabilidade associada ao calor e à umidade ganha força. Em Brusque, o risco é alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas, queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica e destelhamentos.

No sábado, os temporais podem iniciar no começo da tarde, acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva intensa e eventual queda de granizo. No decorrer da noite, as instabilidades tendem a diminuir.

No começo da tarde do domingo, novos temporais se formam em SC, porém de maneira mais isolada.

A Defesa Civil recomenda que a população busque abrigo durante os temporais e, em caso de ventos fortes, evite permanecer próximo a árvores, placas, muros e postes de energia.

Veja as áreas que podem ser afetadas: