Defesa Civil atualiza mapa e coloca mais cidades em área de risco alto para chuva forte nesta quinta

Foto: Ciro Groh/Arquivo O Município

A Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o mapa meteorológico desta quinta-feira, 29, e incluiu mais regiões do estado em área de risco alto. Brusque está incluída entre elas, assim como Guabiruba e Botuverá.

Antes da atualização, parte da Grande Florianópolis estava em área laranja do mapa (risco alto). Agora, toda a região da capital catarinense está dentro desta área.

O alerta é válido a partir das 12h e segue até 23h59.

A previsão é dos meteorologistas Augusto Pereira e Nicolle Reis.