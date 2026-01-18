Defesa Civil de SC alerta para chuva forte em Brusque neste domingo
Brusque aparece na área laranja do mapa da Defesa Civil
A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso meteorológico neste domingo, 18, que indica chuva intensa em Brusque e região.
O município aparece na área laranja do mapa, de risco alto. O alerta inicia a partir de meio-dia e termina às 23h59.
Todo o Médio e Baixo Vale do Itajaí, Litoral Norte e Extremo-Oeste estão na área laranja.
Parte do Litoral Sul, dos Planaltos, Alto Vale e Grande Florianópolis também estão nesta área de risco, assim como o Meio-Oeste.