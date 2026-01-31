El Niño avança e indica atenção para o inverno de 2026

Foto: Lourival Luciano Lorenz

As mais recentes atualizações dos modelos climáticos internacionais, divulgadas ao longo de janeiro, apontam para uma reorganização do padrão atmosférico global, com indicativos consistentes para a formação de um novo episódio de El Niño 2026, a partir do outono.

Segundo as projeções, a tendência é de que o fenômeno ganhe força de maneira progressiva, com maior influência entre o inverno e a primavera.

No Brasil, essas simulações são acompanhadas por diferentes centros de meteorologia e institutos de pesquisa.

Em Santa Catarina, a Climaterra, entidade sediada em São Joaquim, no Planalto Sul catarinense, realiza análises próprias com base em modelos globais, adotados por serviços meteorológicos de referência.

A interpretação dos cenários é conduzida pelo especialista Ronaldo Coutinho, responsável técnico do órgão, reconhecido por estudos voltados à climatologia e por projeções de longo prazo sobre o comportamento atmosférico na região.

El Niño 2026 em formação

De acordo com a avaliação atual, a La Niña, que ainda exerce influência sobre o sistema oceânico-atmosférico, encontra-se em fase de enfraquecimento e tende a se dissipar ao longo dos próximos meses.

Esse processo abre espaço para o aquecimento gradual das águas do Pacífico Equatorial, condição essencial para o estabelecimento do El Niño em 2026.

Quando esse aquecimento ocorre de forma persistente, explica a Climaterra, há uma reconfiguração dos padrões de circulação atmosférica em escala global, com reflexos diretos sobre a América do Sul.

Entre os principais efeitos está o aumento da instabilidade, sobretudo na região Sul do Brasil e no Cone Sul de forma geral.

Em contrapartida, há tendência de redução dos índices pluviométricos no Nordeste brasileiro, onde os períodos mais secos costumam se intensificar durante episódios de El Niño.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Possíveis impactos no Sul

Em anos sob influência do El Niño, o histórico climatológico aponta maior frequência de sistemas de baixa pressão e corredores de umidade, fatores que costumam contribuir para volumes elevados de chuva em curtos intervalos de tempo.

Esse tipo de configuração, conforme destaca Coutinho, tende a elevar o risco de transtornos associados ao excesso de precipitação, especialmente em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Áreas com bacias hidrográficas de resposta rápida, como a região de Brusque, costumam apresentar maior vulnerabilidade a cheias e impactos de maior proporção quando esse padrão se estabelece, ressalta o especialista.

Comportamento das temperaturas

Outro ponto que chama atenção nas projeções de longo prazo diz respeito ao comportamento térmico durante o inverno.

Segundo a análise técnica, a atuação do El Niño tende a dificultar a permanência de massas de ar frio por períodos prolongados no Sul do país.

Contudo, isso não significa ausência de frio.

Conforme explica o especialista da Climaterra, a tendência é de incursões de massas de ar polar mais pontuais, intercaladas com fases de temperaturas acima da média climatológica.

Na prática, a leitura atual indica redução na duração de episódios prolongados de baixas temperaturas, sem eliminar a possibilidade de dias frios ao longo da estação.

El Niño 2026 sob monitoramento

A Climaterra ressalta que todas as projeções atuais têm por base, as mais recentes atualizações dos modelos climáticos globais e permanecem sujeitas a revisões, à medida que novos dados atmosféricos sejam incorporados às simulações.

De momento, a leitura do cenário indica que o segundo semestre tende a apresentar um padrão climático desafiador, com maior instabilidade e um ambiente favorável à ocorrência de eventos extremos associados à chuva.

Diante desse possível contexto de El Niño em 2026, Coutinho destaca que o acompanhamento contínuo das atualizações e o planejamento preventivo seguem como medidas essenciais, sobretudo em áreas historicamente afetadas por enchentes.

Para Brusque e toda a região do Vale do Itajaí, a orientação é de atenção permanente, sem alarmismo, mas com base técnica e monitoramento constante das condições atmosféricas.

Com informações: Climaterra

Imagem mostra o céu de Brusque nas primeiras horas da manhã deste sábado/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta deste sábado se encerra com fotografias encaminhadas por leitores, que ilustram como o início da manhã se configurou em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila

O céu de Brusque então fotografado na noite de sexta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh clicando aqui.